Oglas

održat će se u četvrtak

Novi sastanak "koalicije voljnih" za potporu Ukrajini

author
Hina
|
10. pro. 2025. 13:56
Koalicija voljnih
Christophe Ena/Pool via REUTERS

Novi sastanak tzv. "koalicije voljnih", koja okuplja zemlje koje podupiru Ukrajinu, održat će se u četvrtak putem video-konferencije, a tema će biti sigurnosna jamstva za Ukrajinu, rekla je u srijedu glasnogovornica francuske vlade.

Oglas

"Sastanak koalicije voljnih sutra, kojim će supredsjedati Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, omogućit će napredak u vezi sa sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i važnim doprinosom Amerikanaca", rekla je glasnogovornica Maud Bregeon.

Elizejska palača precizirala je da će se sastanak održati u četvrtak poslijepodne putem video-konferencije.

Francuski, njemački i britanski čelnici izrazili su u ponedjeljak u Londonu solidarnost s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, uzdrmanim korupcijskim skandalom i kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Radili su na svojem protuprijedlogu za američki plan za Ukrajinu, iznesen u studenom. Smatra se da taj plan ide u prilog Rusiji, pa ga Kijev i njegovi europski saveznici nastoje ublažiti.

Američki predsjednik, koji pod svaku cijenu želi postići mir, rekao je u nedjelju da je "razočaran" svojim ukrajinskim kolegom, koji, kako je ustvrdio, "još nije pročitao" američki plan.

Trump je u utorak rekao za Politico da bi Ukrajina trebala organizirati izbore, optuživši Kijev da "koristi rat" kako bi ih izbjegao.

Zelenski je rekao da je "spreman" na izbore i poručio da će brzo poslati Washingtonu svoju revidiranu verziju američkog plana za Ukrajinu.

Plan Washingtona predvidio je da Kijev ustupi teritorij koji Rusija još nije zauzela u zamjenu za obećanja u pogledu sigurnosti koje Ukrajina smatra nedovoljnima.

Prema Zelenskom, glavna sporna pitanja odnose se na teritorij i međunarodna sigurnosna jamstva.

Ukrajina je uvjerena da će je, čak i ako bude proglašen mir, Rusija ponovno napasti prije ili kasnije.

Teme
Koalicija voljnih Rat u Ukrajini

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ