Analitičar o slanju europskih vojnika u Ukrajinu: "Dok je Trump u Washingtonu, to se neće dogoditi"

"Koalicija voljnih nije ni NATO ni EU. U njoj su zemlje koje su pristale biti dio te skupine i koje se sada dogovaraju o načinima svog angažmana. Budući da članice Koalicije voljnih nikakvom poveljom nisu potvrdile svoje članstvo u toj organizaciji, jasno je i da nikakve obveze ne proizlaze niti za jednu članicu pa tako i za Hrvatsku. Drugim riječima, svaka članica određuje granicu do koje će u tome sudjelovati", tumači Kovačević.