Analitičar o slanju europskih vojnika u Ukrajinu: "Dok je Trump u Washingtonu, to se neće dogoditi"
Nakon samita Šangajske organizacije za suradnju na kojoj su se okupili čelnici Kine, Rusije, Indije, Irana, Sjeverne Koreje i desetak drugih, mahom azijskih država, a naročito nakon vojnog mimohoda u Pekingu na kojemu je Kina pokazala nova oružja kojima parira, a nekima i nadmašuje SAD, iznova se ponavlja pitanje već mnogo puta postavljeno u proteklih dvadesetak godina: je li pokopan stari i stvoren novi međunarodni multipolarni poredak.
Poredak naspram SAD-a i Europske unije (EU), odnosno političkog Zapada.
"Ta parada i zasjedanje Šangajske organizacije za suradnju pomogli su Zapadu da osvijesti da nije centar svijeta i da ne može naređivati ostatku svijeta. To je analitičarima bilo jasno i prije, a sada su Kina, Rusija, Sjeverna Koreja i ostale članice Šangajske organizacije to jasno i nedvosmisleno rekle", kaže vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević.
"Trump je reagirao nediplomatski"
Čuju se i ocjene da je skup u kineskom Tianjinu bio svojevrsno iznenađenje pa i poniženje za američkog predsjednika Donalda Trumpa koji ga je čak nazvao "urotom protiv SAD-a".
"Trump je na taj sastanak reagirao nediplomatski, da tako kažem, optužujući one koji su tamo bili da rade zavjeru protiv SAD-a. To bi bila zavjera da su tamo radili nešto tajno. No tamo su upućene javne poruke koje se svode na ponavljanje formulacija kakve su sadržane u Povelji Ujedinjenih naroda, da države međusobno komuniciraju na načelima uvažavanja i ravnopravnosti bez ultimatuma i ucjena. To je bila poruka Zapadu da se ultimativno ponaša prema cijelom svijetu", ističe Kovačević.
Demonstracija samosvijesti
Jedna od šokantnijih posljedica takve Trumpove politike, smatra Kovačević, vidjela se na tom samitu, a to je približavanje Indije Kini.
"Indija i Kina su bile na rubu rata, ali njihovi su lideri dovoljno odgovorni da ne pristanu na to da budu žrtve zapadnih interesa", dodaje.
Ukratko, smatra naš sugovornik, i vojna parada i zasjedanje Šangajske organizacije za suradnju demonstrirali su samosvijest država koje nisu dio kolektivnog Zapada.
"Budući da su te države u usponu, osobito Indija, jasno je kako neće dopustiti bivšim kolonizatorima da im određuju unutrašnju i vanjsku politiku", ustvrdio je.
"To nije koalicija voljnih, nego nesposobnih"
S druge strane, i nakon ovog sastanka čule su se ocjene da je Europa u novim međunarodnim okolnostima sve slabiji igrač. No početkom tjedna u Parizu se ponovno okupila Koalicija voljnih, odnosno čelnici 26 europskih zemalja spremnih sudjelovati u međunarodnim snagama u Ukrajini kao dio sigurnosnih jamstava u slučaju postizanja mirovnog sporazuma s Rusijom.
Je li tako iskazana odlučnost Koalicije voljnih dijelom bila i odgovor na tvrdnje o "slaboj Europi" i sve manje važnom igraču u međunarodnim odnosima?
"U ekonomskom pogledu Europa još nije marginalni igrač, ali u sigurnosnom i vanjskopolitičkom pogledu jest. Koalicija voljnih ne može ništa napraviti ako joj prethodno Amerika ne zajamči sigurnost. To je koalicija koja je godinama uvjeravala Volodimira Zelenskog da se zauzima za očuvanje teritorijalne cjelovitosti Ukrajine, a sada je voljna samo rasporediti svoje snage u slobodnom dijelu Ukrajine pod uvjetom da njihovu sigurnost jamči Amerika. To nije koalicija voljnih, nego koalicija nesposobnih", tvrdi Kovačević.
"Trump i Putin imaju isti stav o tome"
U petak su iz Vlade potvrdili za N1 da Hrvatska nije među 26 zemalja koje spominje francuski predsjednik Emmanuel Macron u okviru Koalicije voljnih i da ondje "neće slati vojnike".
"Koalicija voljnih nije ni NATO ni EU. U njoj su zemlje koje su pristale biti dio te skupine i koje se sada dogovaraju o načinima svog angažmana. Budući da članice Koalicije voljnih nikakvom poveljom nisu potvrdile svoje članstvo u toj organizaciji, jasno je i da nikakve obveze ne proizlaze niti za jednu članicu pa tako i za Hrvatsku. Drugim riječima, svaka članica određuje granicu do koje će u tome sudjelovati", tumači Kovačević.
Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da će eventualne vojne snage Zapada raspoređene u Ukrajini Rusija smatrati legitimnim metama. Je li scenarij razmještanja europskih snaga u Ukrajini uopće izvjestan, pitali smo Kovačevića?
"Sve dok je u Washingtonu Donald Trump, mislim da to nije realno. On je jasno rekao da Ukrajina neće ući u NATO. To podrazumijeva da vojnici zemalja članica NATO-a ne mogu biti u Ukrajini. U tom pogledu njegovo je stajalište identično Putinovom", kazao je.
