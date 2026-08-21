zabrinutost raste
Prijeti li Njemačkoj nestašica plina ove zime?
Njemačke energetske kompanije strahuju da neće biti u stanju popuniti plinska spremišta do početka zime na željenu razinu, prenose njemački mediji u petak.
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„Osamdeset posto napunjenosti spremišta je jedna vrlo visoka brojka ako uzmemo u obzir da smo trenutačno na 50 posto popunjenosti. Popunjavanje na tu razinu jednostavno tehnički nije moguće“, rekla je u razgovoru za javni servis Deutschlandfunk predsjednica uprave Saveza energetskih kompanija Njemačke (BDEW) Kerstin Andreae.
Ona je rekla da je vladin naputak o popunjavanju plinskih spremišta prije zime s 80 smanjen na 70 posto ali i da je i taj cilj „vrlo ambiciozan“.
Andreae je objasnila da je ove godine zbog rata protiv Irana tržište poremećeno te da nabavljači plina zbog trenutačno visokih cijena odugovlače s kupnjom.
Prošle godine su spremnici u ovo doba bili napunjeni na 67 posto kapaciteta.
Andreae je rekla da bi država mogla poreznim olakšicama energetskim kompanijama kupnju plina po višim cijenama učiniti atraktivnijom.
No ona istodobno ukazuje na opasnost snažnijeg upliva države u tržište jer bi to moglo, kao 2022., osjetno podići cijene plina.
Ali za razliku od 2022. kada je Njemačka u većoj mjeri bila ovisna o plinu iz Rusije, u međuvremenu je izgrađeno i nekoliko terminala za ukapljeni plin preko kojih se pojačano uvozi iz zemalja poput Norveške, Katra i SAD-a.
Njemačka vlada smatra da trenutačno ne postoji opasnost od manjka plina sljedeće zime, ali istodobno ukazuje na to da je „spremna reagirati“ u slučaju da se stanje u sljedećim tjednima pogorša.
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