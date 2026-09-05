eskalacija na bliskom istoku
Novi udar SAD-a na Iran: Raketama zasuli tanker kod strateškog Harga
Iranski tanker pogodile su američke snage u subotu u blizini ključnog iranskog izvoznog središta nafte, otoka Harga, u Perzijskom zaljevu, izvijestila je poluslužbena iranska novinska agencija Tasnim.
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Prema dopisniku, tanker su pogodile četiri američke rakete u području sidrišta. Nije bilo žrtava i posada tankera se evakuira, priopćila je agencija.
Iranske vlasti nisu zasad službeno objavile ništa, a Središnje zapovjedništvo SAD-a nije odgovorilo na zahtjev za komentar.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je 31. kolovoza na društvenim mrežama video generiran umjetnom inteligencijom uz opis da se otok Harg "raznosi u komadiće". Iranske vlasti obećale su snažan odgovor ako Harg bude napadnut.
Iran je treći najveći proizvođač u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC) i izvozio je 90 posto svoje sirove nafte preko otoka prije rata, ali protok je poremećen otkako je sredinom travnja započela američka blokada.
Trump je 11. lipnja rekao da želi preuzeti otok Harg, ali je potom rekao da prijetnja američkom vojnom operacijom tamo zasad nije moguća, nekoliko dana prije nego što su Teheran i Washington potpisali privremeni sporazum s ciljem okončanja rata 17. lipnja.
Američki napad na Harg dodatno bi opteretio iransku naftnu industriju i njegovo šire gospodarstvo, koje se već oporavlja od američke pomorske blokade.
SAD je nametnuo blokadu iranskim lukama nakon što je Iran efektivno zatvorio Hormuški tjesnac, ključni plovni put kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte.
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