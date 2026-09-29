Putin otvoreno podržao Dodikovu koaliciju uoči izbora u BiH: "Želimo vam uspjeh"

Putin je tom prigodom rekao da Rusija računa da vanjsko miješanje neće promijeniti stav većine stanovništva niti spriječiti "domoljubne snage" da dobiju mandat za nastavak politike zaštite interesa Republike Srpske u sastavu BiH i suradnje s Rusijom. Najavio je i da će ruski predstavnici sudjelovati kao promatrači na izborima.