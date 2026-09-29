89,7 milijuna eura!
Evo kad će Mate Rimac stvarno morati vratiti novac
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) potvrdila je u utorak da je zaprimila završni zahtjev za nadoknadu sredstava za projekt Verne robotaksija, pri čemu se u zahtjevu ne potražuje nadoknada troškova.
"U skladu s ugovornim odredbama zaprimljen je završni zahtjev za nadoknadu sredstava sa završnim izvješćem za projekt 'Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture" korisnika Project 3 Mobility", stoji u odgovoru SAFU-a na upit Hine.
Zamoljen da potvrdi pisanje portala Index, po kojem tvrtka u završnoj dokumentaciji ne traži priznavanje preostalog dijela isplaćenog predujma iz europskih sredstava, SAFU je odgovorio da "zahtjev ne uključuje potraživane troškove".
No, s obzirom na to da je zahtjev tek zaprimljen, još nije izvršen uvid u dokumentaciju, a što će odraditi u skladu s ugovornim odredbama, najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva, kazali su iz agencije o projektu koji uključuje proizvodnju električnih vozila pete razine autonomije, a sufinanciran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).
SAFU napominje da može zatražiti dodatne informacije od korisnika, pri čemu rok od 60 dana nastavlja teći nakon primitka zatraženih informacija, dok se vrijeme proteklo do podnošenja zahtjeva za dostavu informacija uračunava u ukupno trajanje roka u kojem se provjerava završni zahtjev za nadoknadu sredstava.
Danas istekao rok za podnošenje zahtjeva
Agencija je krajem kolovoza izvijestila da se konačna ocjena ostvarenja ciljeva projekta robotaksija tvrtke Verne može donijeti tek nakon završetka provedbe i pregleda dokumentacije, pri čemu je ta tvrtka iz sastava Rimac grupe završni zahtjev za nadoknadu sredstava bila dužna podnijeti u roku od 30 dana od isteka provedbe projekta, koji je istekao danas.
Pregledom cjelokupne dokumentacije će se utvrditi opseg ostvarenja ugovornih obveza i prihvatljivost prijavljenih troškova. Ugovor predviđa posljedice u slučaju neispunjenja ugovornih obveza ili neostvarenja ugovorenih rezultata. Iznos bespovratnih sredstava može se smanjiti ako se projekt ne provodi, provodi samo djelomično ili kasni, napomenuto je.
U slučaju raskida ugovora, naveli su tada iz SAFU-a, korisnik je dužan vratiti primljena sredstva, dok se, ovisno o okolnostima, umjesto raskida može primijeniti financijska korekcija. "Točan iznos eventualnog povrata u ovom trenutku nije moguće utvrditi jer ovisi o konačnom činjeničnom stanju i opsegu ostvarenih obveza. Ako dio isplaćenog predujma ne bude opravdan prihvatljivim troškovima, taj iznos ne može ostati korisniku, nego se primjenjuju ugovorni mehanizmi financijske korekcije i povrata", istaknuto je u odgovoru SAFU-a krajem kolovoza.
Tada su pojasnili i da ugovor predviđa mogućnost povrata već primljenih sredstava ako se utvrdi neispunjenje ugovornih obveza. Međutim, povrat nije automatski jednak cjelokupnom isplaćenom iznosu, nego se određuje nakon završetka projekta, ovisno o opsegu ostvarenih rezultata i prihvatljivosti nastalih troškova.
U srpnju 2023. isplaćen predujam od 89,7 milijuna eura
Iz SAFU-a su podsjetili da je korisniku u srpnju 2023. isplaćen predujam od 89,7 milijuna eura, a prema dotad provedenim administrativnim provjerama, prihvatljivim troškovima utvrđeno je ukupno 17,1 milijun eura, od čega se 8,77 milijuna eura odnosi na bespovratna sredstva kojima je opravdan pripadajući dio predujma.
"Preostali dio predujma korisnik može pravdati do završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava. Dio koji ne bude opravdan prihvatljivim troškovima podliježe povratu, a o eventualnoj dodatnoj financijskoj korekciji odlučit će se nakon konačne ocjene ostvarenja projekta", kazali su iz SAFU-a.
O svemu se 1. rujna oglasio i Verne, istaknuvši da su u dotadašnjoj provedbi projekta nadležne institucije verificirale da su uspješno isporučeni svi verifikacijski prototipovi potpuno autonomnih i električnih vozila, da su provedena odgovarajuća testiranja te doneseni propisi o autonomnoj vožnji.
Poručio je i da je kompanija spremna vratiti sva sredstva ako evaluacija preostalih ciljeva pokaže da ugovorene obaveze nisu u potpunosti ispunjene.
Verne je tada podsjetio da je do sada povukao 89,7 milijuna eura predujma iz NPOO projekta, dok je od strane privatnih investitora prikupio više od 140 milijuna eura investicija.
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