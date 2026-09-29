Evo kad će Mate Rimac stvarno morati vratiti novac

No, s obzirom na to da je zahtjev tek zaprimljen, još nije izvršen uvid u dokumentaciju, a što će odraditi u skladu s ugovornim odredbama, najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva, kazali su iz agencije o projektu koji uključuje proizvodnju električnih vozila pete razine autonomije, a sufinanciran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).