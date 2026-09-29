ŠTRAJK IDE DALJE
Šef ZET-ovog sindikata: Građani su podijeljeni, neki su za nas, neki protiv, što je logično jer su žrtve
Predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić komentirao je našoj Viktoriji Kristić tijek drugo dana štrajka, ali i odluku suda.
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"Bila je očekivana, zasad smo zadovoljni, ali ništa još nije riješeno, očekujemo pravomoćnu presudu", kazao je pa se osvrnuo na komunikaciju s poslodav
"Samo oko izlaska linije 228, na što smo pristali kako bi se bolesnici mogli prevoziti na Rebro."
Poslodavac i dalje inzistira na 41 posto zaposlenih kao minimum tijekom štrajka, ali o svemu će odlučiti arbitraža.
"Što sud odredi, mi ćemo se toga i držati."
Naglasio je da ne prihvaćaju prijedloga Grada, o kojima se informiraju kroz medije.
"Da smo na to htjeli pristati, onda bismo pristali i prije štrajka. Imamo svoje zahtjeve, od kojih ne odustajemo. Vrijeme je da se suočimo i sjednemo za stol pa se dalje dogovorimo, a ne ovako preko medija."
Radnici su, kaže, čvrsto uz svoje sindikalne predstavnike. Komentirao je i građane...
"Dapače, danas ih je bilo još i više. Osjećaju da se borimo za pravu stvar. Građani su podijeljeni, neki su za nas, neki protiv, što je logično jer su žrtve. Žao nam ih je i zato apeliram da sjednemo i dogovorimo se."
Očekuje potvrdu današnje odluke
Gradonačelnik tvrdi da se radnike koji rade vrijeđa.
"Nemam takve informacije. Naravno da može biti sarkastičnih aplauza, ali uvreda i fizičkih napada nije bilo. Ne vidim da je netko nekoga vrijeđao. A kako se građani odnose prema njima, ne mogu komentirati."
Očekuje da će odluka suda biti kao i današnja - da je štrajk legalan i da se imaju pravo boriti za svoja prava.
"Kakva god bila odluka suda, ništa se neće promijeniti jer nam ništa nije ponuđeno osim tih 4,5 posto, što ne prihvaćamo. Zato još jednom apeliram da sjednemo i dogovorimo se", zaključio je Vladimir Jozić.
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