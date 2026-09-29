Milanović odlikovao 241 djelatnika MUP-a: Struka vas je prepoznala kao najbolje

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović zahvalio je ljudima kojima su, kako je rekao, „i kao država i kao sustav“ zahvalni na svemu što čine za sigurnost Hrvatske. Podsjetio je i na 670 novih mladih policijskih službenica i službenika primljenih ovih dana u sustav, koji, rekao je, postiže vrlo dobre rezultate, „ali zna biti i kritičan prema sebi“.