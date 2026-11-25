Pelicot je svjetsku pozornost privukla nakon što se odrekla prava na anonimnost tijekom suđenja bivšem suprugu Dominiqueu, koji je 2024. osuđen na 20 godina zatvora zbog višestrukog drogiranja i silovanja supruge te pozivanja desetaka muškaraca da je seksualno zlostavljaju dok je bila bez svijesti.