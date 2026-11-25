NAJAVILA TUŽBU
Novi udarac za Gisèle Pelicot: Izdavač koristio njezine intimne fotografije za promociju knjige
Gisèle Pelicot izrazila je duboku potresenost nakon što su njezine fotografije na kojima je naga korištene za promociju knjige.
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Fotografije su bez njezina pristanka poslane medijima u sklopu promocije nove knjige o prisilnoj kontroli, a 73-godišnjakinja najavila je pokretanje pravnog postupka protiv autorice i izdavača, piše Sky News.
Pelicot je svjetsku pozornost privukla nakon što se odrekla prava na anonimnost tijekom suđenja bivšem suprugu Dominiqueu, koji je 2024. osuđen na 20 godina zatvora zbog višestrukog drogiranja i silovanja supruge te pozivanja desetaka muškaraca da je seksualno zlostavljaju dok je bila bez svijesti.
Izdavač se ispričao
Sporna knjiga pod nazivom Emprises sadrži i poglavlje posvećeno slučaju Gisèle Pelicot, a napisala ju je filozofkinja i psihoanalitičarka Sabine Prokhoris, poznata po kritikama pokreta #MeToo.
Autorica je odgovornost za neprimjerenu promotivnu kampanju pripisala izdavačkoj kući Tinbad.
Izdavač se ispričao Pelicot i Prokhoris te najavio da knjigu neće dodatno tiskati nakon što se iscrpe postojeće zalihe od 280 primjeraka.
Pelicot najavila pravnu borbu
Francuski mediji izvijestili su da je izdavač novinarima slao intimne fotografije koje je snimio njezin bivši suprug.
Odvjetnik Christophe Bigot ocijenio je da knjiga dovodi u pitanje njezin status žrtve te istaknuo da ju je cijeli slučaj shrvao.
"Odbijam dopustiti da moja privatnost postane sredstvo oglašavanja", poručila je Pelicot za francuski BFM TV.
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