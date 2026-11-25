VELIKI USPJEH ZNANSTVENIKA
Biljka slična duhanu mogla bi promijeniti način proizvodnje važnog lijeka protiv raka
Znanstvenici su uspjeli genetski modificirati biljku sličnu duhanu da proizvede paklitaksel, skup i teško dobavljiv lijek koji se koristi u liječenju različitih vrsta raka.
Istraživački tim predvođen Sotiriosom Kampranisom sa Sveučilišta u Kopenhagenu, u Frederiksbergu, predstavio je rezultate istraživanja u studenome u znanstvenom časopisu Nature Chemical Biology.
Paklitaksel je jedan od najčešće propisivanih lijekova za kemoterapiju. Koristi se u liječenju raka dojke, jajnika, vrata maternice i nazofarinksa, kao i raka pluća nemalih stanica, navode znanstvenici.
Djelatna tvar prirodni je citostatik koji sprečava diobu stanica raka. Paklitaksel se nalazi u kori pacifičke tise (Taxus brevifolia), ali samo u vrlo malim količinama. Danas se proizvodi polusintetskim postupkom iz tvari koja se nalazi u iglicama europske tise (Taxus baccata).
Znanstvenici genetski modificirali biljku sličnu duhanu
Prije ovog istraživanja bilo je poznato nekoliko koraka metaboličkog puta koji vodi do biosinteze paklitaksela, no za neke od njih postojale su različite znanstvene pretpostavke.
Kampranis i njegovi suradnici provjerili su svaki poznati korak u stanicama vrste Nicotiana benthamiana, biljke iz istog roda kao i duhan (Nicotiana tabacum) i seoski duhan (Nicotiana rustica).
Pomoću bakterije Agrobacterium tumefaciens u genetski materijal biljke unijeli su gene tise. Zahvaljujući tim genima, biljne stanice mogle su proizvoditi proteine koji su vjerojatno bili potrebni za odvijanje pojedinih metaboličkih koraka.
Razjasnili cijeli metabolički put
Kako bi bili sigurni da metabolički produkti ne nastaju kao rezultat uobičajenog metabolizma biljke N. benthamiana, istraživači su iste postupke proveli i u kvascu (Saccharomyces cerevisiae).
Naposljetku su uspjeli razjasniti cijeli metabolički put – od početne tvari geranilgeranil-pirofosfata, preko 20 međuprodukata, sve do paklitaksela. Otkrili su i gdje u biljnoj stanici nastaju pojedini produkti.
"Nadalje pokazujemo da su ključni biosintetski koraci raspoređeni u različitim staničnim organelima, što zahtijeva usmjereno premještanje međuprodukata između plastida, endoplazmatskog retikuluma, citosola i peroksisoma", navode autori istraživanja.
Proizvodnju povećali više od 500 puta
U početku je genetski modificirana biljka N. benthamiana proizvodila samo 0,104 mikrograma paklitaksela (jedan tisućiti dio miligrama) po gramu suhe biljne mase.
Primjenom različitih postupaka, među kojima su objedinjavanje više gena na jednoj molekuli DNA i odabir učinkovitijih sojeva bakterije Agrobacterium, istraživački tim uspio je povećati proizvodnju paklitaksela više od 500 puta – na 61,05 mikrograma po gramu suhe biljne mase.
Prema istraživačima, ta je vrijednost usporediva s količinom paklitaksela koja se nalazi u kori pacifičke tise.
"Ovim radom utvrđen je kemijski potvrđen i funkcionalno rekonstruiran biosintetski put paklitaksela te je dokazana mogućnost njegove biotehnološke proizvodnje u biljkama", zaključuju istraživači.
Velik znanstveni uspjeh, ali potrebno je još istraživanja
"Činjenica da su autori uspjeli proizvesti količine paklitaksela u biljkama duhana usporedive s onima u kori tise velik je uspjeh", izjavio je Heribert Warzecha s Tehničkog sveučilišta u Darmstadtu u Njemačkoj.
Ipak, istaknuo je da je potrebno još mnogo rada jer u sadašnjem obliku ova metoda ne donosi nikakvu prednost u odnosu na već ustaljene načine proizvodnje paklitaksela.
"Proizvodnja u staničnim kulturama tise ili izdvajanje prekursora iz iglica, koji se zatim kemijski modificira u paklitaksel, već su etablirani i troškovno optimizirani postupci. Ako se razvije novi proizvodni proces, njegove bi prednosti morale biti iznimno velike kako bi se opravdala promjena postojećeg načina proizvodnje", dodao je Warzecha.
Može li nova metoda postati konkurentna?
Tek treba utvrditi može li se količina paklitaksela koju proizvodi biljka N. benthamiana dodatno povećati.
"Tek bi tada ovdje predstavljena metoda proizvodnje mogla postati konkurentna već postojećim metodama", zaključio je Warzecha.
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