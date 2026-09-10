Austrijski "slučaj Pelicot": Žena pronađena mrtva, muž osumnjičen da ju je drogirao i omogućavao da ju siluju

Ilustracija: TOBIAS STEINMAURER/AFP

Austrijanka (39) preminula je od ozljeda za koje se sumnja da su posljedica dugotrajnog zlostavljanja, a slučaj koji istražuju austrijske vlasti već se uspoređuje s onim Gisèle Pelicot.

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Žena je pronađena mrtva u svojem domu u austrijskom Marchtrenku, a njezino tijelo prekriveno krvlju na vodenom krevetu pronašla je 25. lipnja njezina maloljetna kći.

Slučaj je zbog sličnosti s aferom Gisèle Pelicot nazvan "Pelicot 2.0", piše The Sun. Francuskinju je njezin suprug godinama drogirao i omogućavao drugim muškarcima da je siluju dok je bila bez svijesti.

Hitne službe pozvane su u dom 25. lipnja, a ondje su, prema navodima austrijskog medija 20 Minuten, zatekli supruga pod utjecajem alkohola.

On je policiji navodno rekao da je njegova supruga preminula tijekom grubog seksa. Policija u početku nije sumnjala da je 51-godišnji muškarac počinio kazneno djelo.

Policija sumnja da je suprug tijekom duljeg razdoblja drugim muškarcima omogućavao da mu siluju ženu

No obdukcija je pokazala teške ozljede koje su upućivale na drugačiji uzrok smrti. Nakon toga policija je pregledala njegov mobitel i navodno pronašla brojne dokaze koji ga povezuju sa zlostavljanjem.

Dan prije smrti supruge muškarac je, prema navodima istražitelja, na internetu tražio načine kako onesposobiti osobu.

Istražitelji također sumnjaju da je tijekom duljeg razdoblja drugim muškarcima omogućavao da siluju njegovu suprugu, za što su mu plaćali 500 eura po slučaju. U porukama je suprugu navodno nazivao "mrtvim mesom".

Muškarac je uhićen zajedno sa susjedom kojeg se sumnjiči da je dvaput seksualno napao ženu, uključujući i u noći njezine smrti. Susjed je, prema dostupnim informacijama, napustio kuću prije nego što je žena preminula.

Kompromitirajuće poruke

Austrijski list Krone objavio je da su muškarci u porukama razgovarali o zlostavljanju. Suprug je susjedu navodno poslao fotografiju svoje onesviještene supruge u noći njezine smrti.

U jednoj od poruka napisao je: "Napravit ću je kako treba pijanom. Onda ponovno možeš imati seks s njom. Način na koji je neki dan cvilila bio je nevjerojatan."

Susjed mu je odgovorio: "Gotovo je vrištala. Ponovno joj pokrij usta." U drugoj poruci zahvalio mu je što mu je "dopustio da je koristi".

Da žena nije pristajala na seksualne odnose, navodno potvrđuje i poruka njezina supruga: "Ona ne sudjeluje svojom voljom."

U drugoj poruci navodno je napisao: "Da je uspjelo, da sam imao drogu za silovanje, redovito bih je stavljao na raspolaganje da je siluješ."

U istrazi je obuhvaćeno još nekoliko osumnjičenih.

Slučaj uspoređen sa slučajem Pelicot

Slučaj je odmah povukao usporedbe s Gisèle Pelicot. Njezin suprug Dominique gotovo ju je deset godina drogirao i pozivao desetke muškaraca da je siluju dok je bila bez svijesti.

Pelicot je odlučila javno istupiti i postala simbol otpora nakon što je otkrila da se ne sjeća napada te da ju je zlostavljalo najmanje 72 muškarca. Suđenje je završilo u prosincu 2024. osuđujućim presudama za muškarce uključene u slučaj.