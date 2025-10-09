Oglas

51 krivac

Pravda za Gisele Pelicot: Sud odbio žalbu i povećao kaznu osuđenom za silovanje

author
Hina
|
09. lis. 2025. 19:22
French woman Gisele Pelicot, the victim of a mass rape orchestrated by her then-husband Dominique Pelicot at their home in the southern French town of Mazan
REUTERS/Manon Cruz

Francuski sud u četvrtak je odbacio žalbu muškarca koji je prošle godine proglašen krivim za teško silovanje Gisele Pelicot i povećao mu zatvorsku kaznu za godinu dana, na 10 godina.

Odvjetnica Husamettina Dogana, bivšeg građevinskog radnika, nije odgovorila na zahtjev za komentar o neuspješnoj žalbi koju je podnio njen klijent.

Gisele Pelicot ovog je tjedna ponovno stigla na sud, ovaj put kako bi se suočila s jedinim muškarcem koji je uložio žalbu na osuđujuću presudu, od njih 51 koji su proglašeni krivima.

Suprug žrtve, Dominique Pelicot, drogirao ju je tijekom gotovo deset godina i pozivao desetke muškaraca putem interneta da je siluju dok je bila u besvjesnom stanju.

Pelicot (72) se profilirala u istaknutu figuru feminizma u Francuskoj i šire javnim svjedočenjem protiv osumnjičenih zlostavljača na sudu. Potez je to zbog kojeg suđenje nije ostao samo pojedinačni slučaj već je postao simbol širenja svijesti o rasprostranjenosti seksualnog nasilja.

Teme
Gisele Pelicot seksualno nasilje sud

