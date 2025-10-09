BUZ pokrenuo peticiju za smjenu Piletića

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) pokrenuo je online peticiju kojom traži smjenu ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića.
Peticija je pokrenuta nakon brojnih zahtjeva pratitelja BUZ-a na društvenim mrežama, navodi se u priopćenju ove umirovljeničke organizacije.
Pet glavnih razloga za smjenu
BUZ u peticiji ističe pet ključnih razloga zbog kojih traži ministrovu ostavku ili razrješenje:
- Ponižavajući prijedlog "13. mirovine" u iznosu od samo 6 eura po godini staža
- Neodgovorno postupanje s inkluzivnim dodatkom, uz priznate "uštede" od gotovo 300 milijuna eura u 2024. na teret najugroženijih
- Sustavno ignoriranje rastućeg siromaštva starijih osoba
- Nedostatak dijaloga s udrugama umirovljenika
- Politiziranje i obmanjivanje javnosti umjesto stvarnih reformi
"Dosta je lažnih reformi"
"Dosta je lažnih reformi i ponižavanja onih koji su svojim radom stvarali ovu državu. Vrijeme je za odgovornost i promjene," stoji u tekstu peticije kojom se pozivaju građani da, neovisno o političkoj pripadnosti, daju podršku "borbi za dostojanstvo umirovljenika i odgovornu vlast."
U priopćenju se navodi da umirovljenici, radnici i građani "zaslužuju poštenu mirovinsku politiku, socijalnu sigurnost i dostojanstvo, a ne milostinju, obmane i prijezir."
BUZ traži imenovanje "kompetentne osobe koja će napokon raditi u interesu građana, a ne političkih kalkulacija."
