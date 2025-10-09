Oglas

HDZ-ovog ministra

BUZ pokrenuo peticiju za smjenu Piletića

09. lis. 2025. 10:01
02.10.2025., Mozaik Event Centar, Zagreb - Izjave za medije na konferenciji Cyber Guard 2025. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) pokrenuo je online peticiju kojom traži smjenu ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića.

Peticija je pokrenuta nakon brojnih zahtjeva pratitelja BUZ-a na društvenim mrežama, navodi se u priopćenju ove umirovljeničke organizacije.

Pet glavnih razloga za smjenu

BUZ u peticiji ističe pet ključnih razloga zbog kojih traži ministrovu ostavku ili razrješenje:

  • Ponižavajući prijedlog "13. mirovine" u iznosu od samo 6 eura po godini staža
  • Neodgovorno postupanje s inkluzivnim dodatkom, uz priznate "uštede" od gotovo 300 milijuna eura u 2024. na teret najugroženijih
  • Sustavno ignoriranje rastućeg siromaštva starijih osoba
  • Nedostatak dijaloga s udrugama umirovljenika
  • Politiziranje i obmanjivanje javnosti umjesto stvarnih reformi

"Dosta je lažnih reformi"

"Dosta je lažnih reformi i ponižavanja onih koji su svojim radom stvarali ovu državu. Vrijeme je za odgovornost i promjene," stoji u tekstu peticije kojom se pozivaju građani da, neovisno o političkoj pripadnosti, daju podršku "borbi za dostojanstvo umirovljenika i odgovornu vlast."

U priopćenju se navodi da umirovljenici, radnici i građani "zaslužuju poštenu mirovinsku politiku, socijalnu sigurnost i dostojanstvo, a ne milostinju, obmane i prijezir."

BUZ traži imenovanje "kompetentne osobe koja će napokon raditi u interesu građana, a ne političkih kalkulacija."

Teme
BUZ Marin Piletić umirovljenici

