Najžešći Netanyahuovi rivali sklopili pakt — idu u rušenje njegove Vlade

Dvojica najvećih rivala izraelskog premijera Benjamina Netanyahua najavila su udruživanje snaga kako bi pokušali srušiti njegovu koalicijsku vladu.
Bivši premijeri, desno orijentirani Naftali Bennett i centrist Yair Lapid, u nedjelju su objavili spajanje svojih stranaka – Bennett 2026 i Yesh Atid (Ima budućnosti), prenosi Sky News.
Lapid je, stojeći uz Bennetta na zajedničkoj konferenciji za novinare, izjavio: „Ovdje stojimo zajedno zbog naše djece. Država Izrael mora promijeniti smjer.“
Bennett je rekao da će se nova stranka zvati Zajedno te da će on biti njezin čelnik.
Dodao je: „Nakon 30 godina vrijeme je da se oprostimo od Netanyahua i otvorimo novo poglavlje za Izrael.“
Njihova inicijativa započet će na predstojećim izborima koji se očekuju kasnije ove godine. Ovo nije prvi put da su udružili snage – već su to učinili 2021., kada su okončali uzastopni 12-godišnji mandat Benjamina Netanyahua.
Tada su formirali koaliciju s tijesnom većinom koja je potrajala samo 18 mjeseci. Netanyahu, najdugovječniji izraelski premijer, vratio se na vlast pobjedom na izborima u studenome 2022.
Godinu dana kasnije, Bliski istok je zapao u krizu nakon napada Hamasa na jug Izraela 2023. Izrael je odmah uzvratio i pokrenuo zračne napade na Gazu.
Sredinom prosinca, ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je da je broj poginulih premašio 45.000. Od tada ankete predviđaju da bi Netanyahu mogao izgubiti sljedeće izbore, koji se moraju održati do kraja listopada.
Bennett (54), bivši vojni komandos i tehnološki milijunaš, zaostaje za Netanyahuom u anketama. Istraživanje koje je 23. travnja proveo izraelski N12 News pokazalo je da bi Bennett osvojio 21 od 120 zastupničkih mjesta, naspram 25 koliko se predviđa za Netanyahuov Likud.
Isto istraživanje pokazalo je da bi Lapidova stranka osvojila samo sedam mjesta, što je pad u odnosu na trenutačnih 24.
