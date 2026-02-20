Trump naložio objavljivanje dosjea o NLO-ima: "Obama je napravio veliku pogrešku"

Posljednjih godina Pentagon je istraživao izvješća o NLO-ima, a visoki vojni čelnici rekli su 2022. da nisu pronašli dokaze koji bi sugerirali da su izvanzemaljci posjetili Zemlju ili da su se njihove letjelice ovdje srušile. Izvješće Pentagona iz 2024. navodi da istrage američke vlade od kraja Drugog svjetskog rata nisu pronašle dokaze o izvanzemaljskoj tehnologiji te da su većina viđenja NLO-a bila pogrešno identificirani obični objekti i pojave.