Obama se ponudio kao savjetnik Zohranu Mamdaniju, favoritu za gradonačelnika New Yorka

Bivši američki predsjednik Barack Obama nazvao je u subotu demokratskog kandidata za gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija kako bi pohvalio njegovu kampanju i ponudio da mu bude “savjetnik” u budućnosti, potvrdila su dva izvora za ABC News.
Kampanja "impresivna za gledati"
Tijekom 30-minutnog telefonskog razgovora, o kojem je prvi izvijestio The New York Times, Obama je rekao kako je osobno zainteresiran za Mamdanijev uspjeh. Dvojac je razgovarao o izazovima u formiranju nove administracije i ostvarivanju predizbornih obećanja.
“Tvoja je kampanja impresivna za gledati,” rekao je Obama Mamdaniju, prema navodima izvora.
Bio je to drugi razgovor između njih dvojice, a također su spomenuli mogućnost susreta nakon izbora, prneosi ABC.
أنا اسمي زهران ممدان وعم رشّح حالي لأكون العمدة الجديد في مدينة نيويورك pic.twitter.com/ptfVdpansX— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 1, 2025
Poziv je uslijedio tijekom Obamine turneje po istočnoj obali, kada je sudjelovao na skupovima guvernerskih kandidatkinja Abigail Spanberger u Virginiji i Mikie Sherrill u New Jerseyju.
Mamdani favorit, no podrška demokrata vrlo skromna
Za razliku od državnih izbora, Obama rijetko daje podršku u gradonačelničkim utrkama. No, njegova šutnja o njujorškom izboru bila je uočljiva jer je komentirao gotovo sve druge velike izborne utrke uoči utorka. Između ostalog, podržao je glasanje “za” na kalifornijskoj mjeri o preustroju izbornih jedinica (Prop 50) te se izjasnio i o izborima za suce Vrhovnog suda u Pennsylvaniji.
New York: Forget about the polls. Let's do everything we can to bring people out to vote to elect Zohran Mamdani. pic.twitter.com/iJn6WJnvy9— Bernie Sanders (@BernieSanders) October 29, 2025
Godine 2022. Obama je podržao tadašnju kongresnicu Karen Bass u utrci za gradonačelnicu Los Angelesa protiv milijardera Ricka Carusa.
Mamdani, koji je član skupštine savezne države New York i samoproglašeni demokratski socijalist, uoči dana izbora prikupio je podršku i drugih istaknutih demokrata u državi, među kojima su guvernerka Kathy Hochul i vođa manjine u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries.
