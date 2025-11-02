Obama se ponudio kao savjetnik Zohranu Mamdaniju, favoritu za gradonačelnika New Yorka

Za razliku od državnih izbora, Obama rijetko daje podršku u gradonačelničkim utrkama. No, njegova šutnja o njujorškom izboru bila je uočljiva jer je komentirao gotovo sve druge velike izborne utrke uoči utorka. Između ostalog, podržao je glasanje “za” na kalifornijskoj mjeri o preustroju izbornih jedinica (Prop 50) te se izjasnio i o izborima za suce Vrhovnog suda u Pennsylvaniji.