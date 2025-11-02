Oglas

demokratski socijalist

Obama se ponudio kao savjetnik Zohranu Mamdaniju, favoritu za gradonačelnika New Yorka

N1 Info
02. stu. 2025. 17:02
Zohran Mamdani
REUTERS / Eduardo Munoz

Bivši američki predsjednik Barack Obama nazvao je u subotu demokratskog kandidata za gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija kako bi pohvalio njegovu kampanju i ponudio da mu bude “savjetnik” u budućnosti, potvrdila su dva izvora za ABC News.

Kampanja "impresivna za gledati"

Tijekom 30-minutnog telefonskog razgovora, o kojem je prvi izvijestio The New York Times, Obama je rekao kako je osobno zainteresiran za Mamdanijev uspjeh. Dvojac je razgovarao o izazovima u formiranju nove administracije i ostvarivanju predizbornih obećanja.

“Tvoja je kampanja impresivna za gledati,” rekao je Obama Mamdaniju, prema navodima izvora.

Bio je to drugi razgovor između njih dvojice, a također su spomenuli mogućnost susreta nakon izbora, prneosi ABC.

Poziv je uslijedio tijekom Obamine turneje po istočnoj obali, kada je sudjelovao na skupovima guvernerskih kandidatkinja Abigail Spanberger u Virginiji i Mikie Sherrill u New Jerseyju.

Mamdani favorit, no podrška demokrata vrlo skromna

Za razliku od državnih izbora, Obama rijetko daje podršku u gradonačelničkim utrkama. No, njegova šutnja o njujorškom izboru bila je uočljiva jer je komentirao gotovo sve druge velike izborne utrke uoči utorka. Između ostalog, podržao je glasanje “za” na kalifornijskoj mjeri o preustroju izbornih jedinica (Prop 50) te se izjasnio i o izborima za suce Vrhovnog suda u Pennsylvaniji.

Godine 2022. Obama je podržao tadašnju kongresnicu Karen Bass u utrci za gradonačelnicu Los Angelesa protiv milijardera Ricka Carusa.

Mamdani, koji je član skupštine savezne države New York i samoproglašeni demokratski socijalist, uoči dana izbora prikupio je podršku i drugih istaknutih demokrata u državi, među kojima su guvernerka Kathy Hochul i vođa manjine u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries.

barack obama demokrati new york socijalist zohran mamdani

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
