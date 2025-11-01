Pixabay

Ovaj mirisni, domaći kolač s jabukama priprema se brzo i jednostavno, a okusom će vas vratiti u djetinjstvo.

Podsjeća na klasičnu pitu od jabuka, ali zahvaljujući putru (pravom maslacu, nikako margarinu!), ima poseban, pun i bogat okus koji ga čini – neusporedivo boljim, piše Krstarica.

🧂 Sastojci:

1 šalica (3 dl) brašna



1 šalica šećera



1 šalica griza (pšenične krupice)



1 prašak za pecivo



1 vanilin šećer



200 g putra (maslaca) – tajna savršenog okusa!



– 1 kg oguljenih, naribanih jabuka



po želji: cimet



👩‍🍳 Priprema:

Pripremite jabuke – naribajte ih i pomiješajte s vanilin šećerom, a po želji dodajte i malo cimeta za toplu, mirisnu notu.

Suhi sastojci:

U većoj zdjeli pomiješajte brašno, griz, šećer i prašak za pecivo.

Slaganje kolača:

U okrugli kalup s opružnim rubom (ili obični manji lim) stavite papir za pečenje.

Zatim slažite redove ovim redoslijedom:

tanki sloj suhih sastojaka



polovica naribanih jabuka



opet sloj suhih sastojaka



preostale jabuke

završni sloj suhih sastojaka

Na samom vrhu naribajte cijeli putar, ravnomjerno ga rasporedite.





Pečenje

Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C, oko 30–40 minuta, dok kolač ne poprimi zlatnu boju i zamiriši po jabukama i vaniliji.

🍰 Posluživanje:

Kolač poslužite topao ili ohlađen, po želji posut šećerom u prahu.

Savršen je uz šalicu čaja, kave ili toplo mlijeko.