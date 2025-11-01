Ovaj mirisni, domaći kolač s jabukama priprema se brzo i jednostavno, a okusom će vas vratiti u djetinjstvo.
Podsjeća na klasičnu pitu od jabuka, ali zahvaljujući putru (pravom maslacu, nikako margarinu!), ima poseban, pun i bogat okus koji ga čini – neusporedivo boljim, piše Krstarica.
🧂 Sastojci:
- 1 šalica (3 dl) brašna
- 1 šalica šećera
- 1 šalica griza (pšenične krupice)
- 1 prašak za pecivo
- 1 vanilin šećer
- 200 g putra (maslaca) – tajna savršenog okusa!
- 1 kg oguljenih, naribanih jabuka
- po želji: cimet
👩🍳 Priprema:
- Pripremite jabuke – naribajte ih i pomiješajte s vanilin šećerom, a po želji dodajte i malo cimeta za toplu, mirisnu notu.
- Suhi sastojci:
U većoj zdjeli pomiješajte brašno, griz, šećer i prašak za pecivo.
- Slaganje kolača:
U okrugli kalup s opružnim rubom (ili obični manji lim) stavite papir za pečenje.
Zatim slažite redove ovim redoslijedom:
- tanki sloj suhih sastojaka
- polovica naribanih jabuka
- opet sloj suhih sastojaka
- preostale jabuke
- završni sloj suhih sastojaka
- Na samom vrhu naribajte cijeli putar, ravnomjerno ga rasporedite.
- tanki sloj suhih sastojaka
Pečenje
Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C, oko 30–40 minuta, dok kolač ne poprimi zlatnu boju i zamiriši po jabukama i vaniliji.
🍰 Posluživanje:
Kolač poslužite topao ili ohlađen, po želji posut šećerom u prahu.
Savršen je uz šalicu čaja, kave ili toplo mlijeko.
