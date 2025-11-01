Oglas

Starinski kolač s jabukama – bolji od pite, a tajna je u jednom sastojku

N1 Info
01. stu. 2025. 17:32
kolač od jabuka, pita od jabuka
Pixabay

Ovaj mirisni, domaći kolač s jabukama priprema se brzo i jednostavno, a okusom će vas vratiti u djetinjstvo.

Podsjeća na klasičnu pitu od jabuka, ali zahvaljujući putru (pravom maslacu, nikako margarinu!), ima poseban, pun i bogat okus koji ga čini – neusporedivo boljim, piše Krstarica.

🧂 Sastojci:

  • 1 šalica (3 dl) brašna
  • 1 šalica šećera
  • 1 šalica griza (pšenične krupice)
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 vanilin šećer
  • 200 g putra (maslaca)tajna savršenog okusa!
  • 1 kg oguljenih, naribanih jabuka
  • po želji: cimet

👩‍🍳 Priprema:

  1. Pripremite jabuke – naribajte ih i pomiješajte s vanilin šećerom, a po želji dodajte i malo cimeta za toplu, mirisnu notu.
  2. Suhi sastojci:
    U većoj zdjeli pomiješajte brašno, griz, šećer i prašak za pecivo.
  3. Slaganje kolača:
    U okrugli kalup s opružnim rubom (ili obični manji lim) stavite papir za pečenje.
    Zatim slažite redove ovim redoslijedom:
    • tanki sloj suhih sastojaka
    • polovica naribanih jabuka
    • opet sloj suhih sastojaka
    • preostale jabuke
    • završni sloj suhih sastojaka
    • Na samom vrhu naribajte cijeli putar, ravnomjerno ga rasporedite.

Pečenje

Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C, oko 30–40 minuta, dok kolač ne poprimi zlatnu boju i zamiriši po jabukama i vaniliji.

🍰 Posluživanje:

Kolač poslužite topao ili ohlađen, po želji posut šećerom u prahu.
Savršen je uz šalicu čaja, kave ili toplo mlijeko.

