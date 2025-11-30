"Obmanjujuće. Pristrano. Razotkriveno": Bijela kuća pokrenula web-stranicu za prozivanje novinara

Bijela kuća je u petak uvela novi odjeljak na svojoj službenoj web-stranici koji javno kritizira i katalogizira medijske organizacije i novinare za koje tvrdi da su iskrivili izvještavanje.
Na vrhu stranice stoji tekst: “Obmanjujuće. Pristrano. Razotkriveno.” Funkcija navodi Boston Globe, CBS News i Independent kao “medijske prijestupnike tjedna”, optužujući ih da su netočno prikazali Trumpove izjave o šestero demokratskih zastupnika koji su objavili video u kojem potiču pripadnike vojske da ne slijede nezakonite naredbe, piše The Guardian.
Kontroverza je izbila nakon što je Trump na društvenim mrežama optužio demokrate za “seditious behavior, punishable by death” (pobunjeničko ponašanje kažnjivo smrću). Također je ponovno podijelio objavu koja je sadržavala riječi: “hang them” (“objesite ih”).
Prema stranici, “Demokrati i lažljivi mediji subverzivno su implicirali da je predsjednik Trump izdao nezakonite naredbe pripadnicima vojske. Svaka naredba koju je predsjednik Trump izdao bila je zakonita. Opasno je da aktualni članovi Kongresa potiču neposluh u američkoj vojsci, a predsjednik Trump je pozvao da se za to pozovu na odgovornost.”
"Zid srama"
Internetska stranica također uključuje “Zid srama prijestupnika”, u kojoj se nalaze Washington Post, CBS News, CNN i MSNBC (sada poznat kao MS Now). Posjetitelji mogu pregledavati pretraživu bazu članaka zajedno s imenima novinara koji su ih napisali. Svaka je priča svrstana pod oznake poput “pristranost”, “nesavjesno novinarstvo” ili “lijeva ludost”.
Na ljestvici se trenutačno Washington Post nalazi na prvom mjestu kao najveći prijestupnik, dok su MSNBC i CBS News na drugom i trećem mjestu.
Među člancima Washington Posta koji su navedeni nalazi se i izvještaj s početka ovog mjeseca u kojem se navodi da će američka Obalna straža prestati klasificirati svastike i omče kao simbole mržnje — odluku koju je Obalna straža poništila nakon objave članka.
Post je u naknadnom tekstu priznao brzo povlačenje te odluke. U svom izvještavanju o novom “trackeru” list je citirao internog glasnogovornika koji je rekao: “Washington Post ponosi se svojim točnim i rigoroznim novinarstvom.”
Tko su "prijestupnici"?
Osim onih koji su izdvojeni kao tjedni prijestupnici, Bijela kuća na stranici navodi i Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico i Axios među dugim popisom medija koje optužuje za pristranost ili dezinformacije.
Pokretanje ove web-stranice najnovija je eskalacija u Trumpovim dugotrajnim napadima na medije. Slijedi nakon tužbi protiv Wall Street Journala i New York Timesa, pravnih nagodbi s ABC-jem i CBS-om te njegovih ponovljenih tvrdnji da su veliki mediji “neprijatelj naroda”.
Posljednjih tjedana Trump je pojačao i osobne napade na novinarke. Ranije ovog mjeseca nazvao je dopisnicu Bloomberga “piggy” (“praščicom”) tijekom prepirke u zrakoplovu Air Force One nakon što je predsjednik bio upitan o Epsteinovim spisima.
Nekoliko dana kasnije, nakon pitanja dopisnice ABC Newsa o ubojstvu Jamala Khashoggija i Epsteinovom skandalu, Trump joj je uzvratio nazivajući je “užasnom osobom”.
Prošlog tjedna Trump je u objavi na Truth Socialu nazvao dopisnicu New York Timesa “trećerazrednom novinarkom koja je ružna, iznutra i izvana”, nakon članka koji je suautorirala, a u kojem se sugerira da predsjedniku ponestaje energije u njegovoj 80. godini.
