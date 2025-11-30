"NEBRIGA ZA LJUDSKE ŽIVOTE"
WSJ: Profit, a ne rat! Ovo je pravi Trumpov plan za mir u Ukrajini
Tri moćna biznismena, dvojica Amerikanaca i jedan Rus, naginjali su se nad laptop u Miami Beachu prošlog mjeseca, navodno kako bi izradili plan za okončanje dugog i smrtonosnog ruskog rata protiv Ukrajine.
No prema riječima ljudi upoznatih s razgovorima, stvarni opseg njihova projekta bio je daleko širi. Privatno su trasirali put za povratak ruskog gospodarstva, vrijednog dva bilijuna dolara, na svjetsku scenu, i to tako da američke tvrtke prve iskoriste prednost i prestignu europsku konkurenciju.
U svom luksuznom imanju uz more, milijarder i investitor Steve Witkoff, koji je ujedno i posebni Trumpov izaslanik, ugostio je Kirila Dmitrijeva, šefa ruskog državnog investicijskog fonda i Putinova odabranog pregovarača, koji je uvelike oblikovao dokument na ekranu. Jared Kushner, Trumpov zet, stigao je iz svog doma na obližnjem otoku zvanom "Billionaire Bunker", piše u velikom opusu Wall Street Journal.
Dmitrijev je gurao plan prema kojem bi američke tvrtke mogle iskoristiti oko 300 milijardi dolara ruskih deviznih rezervi zamrznutih u Europi, za američko-ruske investicijske projekte i američko vođenu obnovu Ukrajine. Američke i ruske tvrtke mogle bi zajednički eksploatirati golemo mineralno bogatstvo Arktika.
"Ne postoje granice onome što dvije dugogodišnje suparnice mogu postići", govorio je Dmitrijev mjesecima, čak bi i njihove svemirske industrije, koje su se utrkivale u Hladnom ratu, mogle zajedno s Muskovoim SpaceX-om krenuti u misiju na Mars.
Moskva bi mogla preoblikovati gospodarsku kartu Europe
Za Kremlj su ti razgovori u Miamiju bili kulminacija dugoročne strategije, osmišljene još prije Trumpove inauguracije, da se zaobiđe tradicionalni američki sigurnosni sustav i uvjeri administraciju da Rusiju promatra ne kao vojnu prijetnju, nego kao zemlju gospodarskih mogućnosti, tvrde zapadni sigurnosni dužnosnici. Nudeći poslove vrijedne milijarde dolara u sektorima rijetkih metala i energije, Moskva bi mogla preoblikovati gospodarsku kartu Europe, i istodobno posijati razdor između SAD-a i njegovih tradicionalnih saveznika.
Dmitrijev, bivši zaposlenik Goldman Sachsa, pronašao je spremne sugovornike u Witkoffu, Trumpovu dugogodišnjem partneru u golfu, i Kushneru, čiji je investicijski fond Affinity Partners privukao milijarde iz arapskih monarhija čije je odnose s Izraelom pomogao posredovati.
Njih dvojica dijele Trumpov davno oblikovan pogled na geopolitiku. Dok su generacije diplomata promatrale istočnoeuropske probleme kao Gordijski čvor koji treba strpljivo raspetljavati, Trump je zagovarao jednostavan pristup: granice nisu važne, važan je posao. Još 1980-ih nudio se da osobno ispregovara brz završetak Hladnog rata, istodobno predlažući sovjetskim diplomatima izgradnju Trumpova tornja tik do Kremlja, s komunističkom državom kao partnerom.
"Rusija ima goleme resurse, nepregledna prostranstva", rekao je Witkoff za The Wall Street Journal, opisavši svoje nade da bi Rusija, Ukrajina i SAD mogli postati poslovni partneri.
"Ako sve to napravimo, i svima krene bolje, i svi budu dio toga, kad postoji korist za sve, to prirodno postaje prepreka budućim sukobima. Jer svi napreduju."
Kad je verzija plana od 28 točaka procurila u javnost ranije ovog mjeseca, izbio je val nezadovoljstva. Europski i ukrajinski čelnici tvrdili su da dokument uglavnom odražava ruske stavove i ignorira gotovo sve ključne crvene linije Kijeva. Nisu se smirili ni nakon što im je administracija poručila da plan nije konačan, strahovali su da se Rusiji, koja je nasilno mijenjala europske granice, sada nudi gospodarska nagrada.
"Amerika ima golemi ekonomski interes"
Kako su se ovog tjedna zapadni vođe sastajali i raspravljali o planu, poljski premijer Donald Tusk sažeo je atmosferu.
"Znamo da ovdje nije riječ o miru. Ovo je posao."
Za mnoge u Trumpovoj Bijeloj kući, ispreplitanje biznisa i geopolitike nije mana, nego prednost. Ključni savjetnici vide priliku za američke investitore da osiguraju unosne poslove u postratnoj Rusiji i tako postanu gospodarski jamci mira. Prema riječima jednog sugovornika, Rusija je u razgovorima s Witkoffom i Kushnerom jasno istaknula da želi američke, a ne europske tvrtke, čiji su čelnici "govorili loše" o mirovnim naporima.
"To je Trumpov Art of the Deal, gdje kaže da on to rješava i da Amerika ima golemi ekonomski interes u svemu tome. Nije loše, zar ne?"
Hoće li povijest pokazati da je Putin pristupio iskreno, da okonča rat, ili je riječ o vještom manevru kako bi smirio SAD i istodobno produžio rat u uvjerenju da će ga na duge staze dobiti, pitanje je na koje nitko još nema odgovor.
Jedan od znakova da Kremlj možda misli ozbiljno jest to što su neki od Putinovih najbližih prijatelja, sankcionirani milijarderi iz Sankt Peterburga, Gennadij Timčenko, Jurij Kovalčuk i braća Rotenberg, poslali predstavnike da tiho razgovaraju s američkim tvrtkama o rudarenju rijetkih metala i energetskim projektima. Među temama je i moguća obnova plinovoda Sjeverni tok, uništenog ukrajinskom diverzijom i pod sankcijama EU.
Exxon Mobil je ranije ove godine razgovarao s Rosneftom, najvećom ruskom naftnom kompanijom, o mogućem povratku na golemi plinski projekt Sahalin, ako Moskva i Washington to odobre.
U međuvremenu, poslovni krugovi bliski Trumpu pokušavali su pozicionirati svoje tvrtke kao buduće gospodarske mostove između Rusije i SAD-a.
Gentry Beach, prijatelj Donalda Trumpa Jr. s fakulteta, pregovarao je o kupnji udjela u ruskom arktičkom plinskom projektu ako sankcije padnu. Drugi donator, Stephen P. Lynch, potrošio je 600.000 dolara na lobista bliskog Trumpu Jr. kako bi preko američkog Ministarstva financija dobio licencu za kupnju plinovoda Sjeverni tok 2.
"Plan može zaustaviti ubijanje i rat"
Nema dokaza da su Witkoff, Bijela kuća ili Kushner koordinirali ove privatne pokušaje. Sugovornik blizak Witkoffu tvrdi da je uvjeren kako bi svaki sporazum s Rusijom koristio Americi u cjelini, a ne samo nekolicini investitora.
Witkoff, koji ove godine nije posjetio Ukrajinu, sljedeći tjedan putuje u Rusiju već šesti put i ponovno će se sastati s Putinom. Tvrdi da ne igra u korist jedne strane.
"Ukrajinci su se herojski borili za svoju neovisnost”, rekao je, pokušavajući ohrabriti ukrajinske dužnosnike idejom da bi se vojnici mogli razoružati i zarađivati silikonsko-dolinske plaće upravljajući američkim AI centrima.
"Sada je vrijeme da se postignu rezultati kroz diplomaciju. Administracija predsjednika Trumpa prikupila je informacije od Ukrajinaca i Rusa kako bi oblikovala mirovni plan koji može zaustaviti ubijanje i okončati rat", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly.
"Kao što je predsjednik naglasio, nacionalno-sigurnosni tim posljednjih je tjedan dana postigao velik napredak, a dogovor će se dodatno dorađivati nakon razgovora s dužnosnicima obje strane."
Jedan dužnosnik administracije izjavio je da su se Kushner i Witkoff u Miamiju sastali i s ukrajinskim savjetnikom za nacionalnu sigurnost Rustemom Umerovim, te razgovarali s predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Dodao je da je, uz gospodarske poticaje, Trumpova ekipa bila fokusirana i na geopolitičke i vojne realnosti.
Dok je Witkoff devet mjeseci održavao razgovore s Dmitrijevom, neke su američke institucije imale samo djelomičan uvid u kontakte s Moskvom.
U pripremi za kolovoški summit u Aljasci, Witkoff i Dmitrijev razgovarali su o razmjeni zatvorenika koja bi bila najveća u povijesti dviju zemalja. CIA, koja tradicionalno vodi poslove razmjene zatvorenika s Rusijom, nije bila potpuno upoznata s prijedlogom. Ni ured State Departmenta za nepravedno zatočene Amerikance. CIA nije komentirala slučaj.
Europska obavještajna agencija krajem ljeta podijelila je tajno izvješće visokim dužnosnicima. U njemu su bili detalji o američko-ruskim ekonomskim planovima, uključujući zajedničko rudarenje rijetkih metala u Arktiku.
"Putinov fond za posebne namjene"
Witkoff je blisko surađivao s potpredsjednikom JD Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom, dok je Trumpov posebni izaslanik za Ukrajinu, umirovljeni general Keith Kellogg, bio praktički isključen iz pregovora i nedavno je objavio odlazak iz administracije.
WSJ je razgovarao s desecima američkih, ruskih i europskih dužnosnika, diplomata, obavještajaca, lobista i investitora. Slika koja se pojavljuje jest nevjerojatna priča o poslovnim ljudima koji djeluju izvan tradicionalne diplomacije kako bi dogovorili mirovni sporazum kroz poslovne dogovore.
Witkoff je bio tek nekoliko tjedana na novoj funkciji kada je njegov ured zamolio Ministarstvo financija da dopusti sankcioniranom ruskom biznismenu ulazak u Washington. Kiril Dmitrijev, investicijski bankar obrazovan na Harvardu i Stanfordu, govorio je jezikom koji je Witkoffu bio najbliži, jezikom biznisa. U veljači ga je pozvao u Moskvu, gdje ga je odveo na trosatni sastanak s Putinom. No Dmitrijev je u SAD-u bio nepoželjna osoba, pod sankcijama od 2022. zbog vođenja ruskog državnog fonda za koji je Washington tvrdio da služi kao "Putinov fond za posebne namjene".
Trump je rekao Witkoffu da želi završiti rat i administracija je bila spremna riskirati time što će Putinova izaslanika primiti u Washington. Ministar financija Scott Bessent imao je pitanja, ali je na kraju odobrio ulazak.
Dmitrijev je 2. travnja stigao u Bijelu kuću i predstavio popis višemilijardnih projekata u kojima bi dvije zemlje mogle surađivati. U jednom je trenutku državni tajnik Rubio rekao Dmitrijevu da Putin mora dokazati da misli ozbiljno o miru.
No Dmitrijev je vjerovao da poslovna logika probija političke zidove.
"Možemo povjerenje investitora pretvoriti u političku ulogu", rekao je u tada neobjavljenom intervjuu.
"Temelj budućih odnosa"
U travnju je Dmitrijev ugostio Witkoffa u predsjedničkoj knjižnici u Sankt Peterburgu na još jednom trosatnom sastanku s Putinom. Witkoff je potom izvijestio Bijelu kuću iz američke ambasade. Isti mjesec europski su savjetnici htjeli uskladiti mirovni proces s Witkoffom, ali on je bio zauzet drugim dosjeom, pregovorima o primirju u Gazi, i nije mogao doći.
U međuvremenu su Dmitrijev i Witkoff gotovo svakodnevno raspravljali o sve ambicioznijim projektima.
"Vjerujemo da SAD i Rusija mogu surađivati u svemu na Arktiku", rekao je Dmitrijev.
"Ako se nađe rješenje za Ukrajinu, gospodarska suradnja može biti temelj budućih odnosa."
Američki i ruski poslovnjaci spremno su čekali ishod. Tajne runde pregovora dovele su do susreta u Dohi između Exxonova potpredsjednika Neila Chapmana i šefa Rosnefta Igora Sečina, Putinova nekadašnjeg osobnog tajnika, o povratku Exxona na Sahalin.
Exxon, investitor Todd Boehly i drugi razmatrali su kupnju imovine Lukoila, druge najveće ruske naftne kompanije. Američki fond Elliott razmišljao je o kupnji udjela u plinovodu koji dovodi ruski plin u Europu.
Ruski oligarsi nudili su Amerikancima plinske koncesije u Ohotskom moru te rudarenje rijetkih metala oko Norilska i na više lokacija u Sibiru. Beach je pregovarao o kupnji 9,9 posto udjela u arktičkom LNG projektu s kompanijom Novatek ako se uklone sankcije, prema nacrtima ugovora.
Lynch je tražio licencu za sudjelovanje na mogućoj dražbi za Sjeverni tok 2 putem švicarskog stečajnog postupka, i u tu svrhu angažirao lobista bliskog Trumpu Jr.
U srpnju je šef ruske svemirske agencije Roscosmos posjetio NASA-in svemirski centar Johnson u Houstonu, prvi takav posjet od 2018.
Sve se pripremalo. No sve je ovisilo o tome hoće li Witkoff uspjeti otključati sukob koji je Trump obećao riješiti u jednom danu.
Ukrajina je skeptična
Witkoff je 6. kolovoza odletio u Moskvu na još jedan, u kratkom roku dogovoren sastanak s Putinom. Dmitrijev ga je proveo kroz park Zaryadye, a potom odveo u Kremlj na još jedan trosatni razgovor. Putin je izrazio želju da se osobno sastane s Trumpom. Predao je Witkoffu medalju, Lenjinov orden, da je uruči zamjeniku direktora CIA-e čijeg je psihički nestabilnog sina ubio ruski projektil dok je ratovao kao dragovoljac u Ukrajini.
Sljedećeg dana Witkoff se priključio videokonferenciji s europskim čelnicima i iznio ono što je razumio kao Putinovu ponudu, ako bi Ukrajina prepustila oko 20 posto preostalog teritorija Donjecke oblasti, Rusija bi odustala od polaganja prava na Zaporišku i Hersonsku oblast. Europljani nisu bili sigurni znači li to povlačenje ruskih snaga iz tih regija, kao što je Witkoff sugerirao? Ili je Putin samo obećao da ih neće okupirati više nego što već jest? Ukrajina je bila skeptična prema bilo kakvom Putinovu obećanju.
Potom, 9. kolovoza Witkoff je otputovao na Ibizu. Europski čelnici i dalje su tražili pojašnjenja, od njega, od Bijele kuće i od State Departmenta.
Witkoff je želio brzo organizirati summit. Dmitrijev je bio uvjeren da je Witkoff razumio ruske pozicije.
"Vjerujemo da Witkoff i Trumpov tim sjajno rade na razumijevanju ruske pozicije kako bi se rat okončao", rekao je.
Summit 15. kolovoza raspao se gotovo odmah. Witkoff, Rubio i Trump stigli su Air Force Oneom na sastanak s Putinom, njegovim savjetnikom Jurijem Ušakovom i šefom diplomacije Lavrovom. Putin je održao dugu lekciju o tisućugodišnjem jedinstvu Rusa i Ukrajinaca. Otkazan je ručak i drugi dio sastanka. Witkoff je otišao ne znajući gdje je stvar stala, ali bio je optimističan.
"Svi su radili naporno, bilo je pozitivno."
U listopadu je Zelenski stigao u Washington tražeći američke krstareće projektile Tomahawk. Želio je pogoditi ruske rafinerije i prisiliti Moskvu na bolje uvjete.
No Trump, koji je s Putinom razgovarao dan ranije, odlučio mu ih je ne dati. Witkoff je predložio ukrajinskim dužnosnicima drugačiji pristup.
"Što će vam nekolicina projektila? Pokušajte dobiti desetogodišnje oslobođenje od carina, to bi iznimno ubrzalo gospodarstvo. Ja sam u biznisu dogovaranja rješenja. Zato sam ovdje. Kucamo na sva vrata i iznosimo ideje", izjavio je biznismen, a ne ratni pregovarač.
