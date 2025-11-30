WSJ: Profit, a ne rat! Ovo je pravi Trumpov plan za mir u Ukrajini

Witkoff je bio tek nekoliko tjedana na novoj funkciji kada je njegov ured zamolio Ministarstvo financija da dopusti sankcioniranom ruskom biznismenu ulazak u Washington. Kiril Dmitrijev, investicijski bankar obrazovan na Harvardu i Stanfordu, govorio je jezikom koji je Witkoffu bio najbliži, jezikom biznisa. U veljači ga je pozvao u Moskvu, gdje ga je odveo na trosatni sastanak s Putinom. No Dmitrijev je u SAD-u bio nepoželjna osoba, pod sankcijama od 2022. zbog vođenja ruskog državnog fonda za koji je Washington tvrdio da služi kao "Putinov fond za posebne namjene".