Obnova prometa u Hormuškom tjesnacu će potrajati "tjednima"

"Ono što će morati biti spremno nije tek puki sporazum između relevantnih država, već on mora biti materijalan i preveden u stvarne situacije u Hormuškom tjesnacu kako bi brodovi komotno mogli prolaziti", rekao je direktor tvrtke Jotaro Tamura za FT prije nego što je američki predsjednik Donald Trump najavio sporazum o kraju rata u Iranu.