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direktor japanske kompanije

Obnova prometa u Hormuškom tjesnacu će potrajati "tjednima"

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Hina
|
16. lip. 2026. 10:29
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A boat sails in the waters of the Strait of Hormuz off Khasab in Oman’s northern Musandam peninsula on June 25, 2025. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
AFP/GIUSEPPE CACACE

Brodarske tvrtke tjednima neće početi prolaziti Hormuškim tjesnacem dok ne budu uvjerene da je američko-iranski sporazum "materijalan", rekao je direktor japanske kompanije Mitsui O.S.K. Lines za Financial Times u intervjuu objavljenom u utorak.

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Rat u Iranu, koji je započeo američko-izraelskim napadima 28. veljače, uglavnom je zaustavio promet u pomorskom prolazu ključnom za petinu svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina, ali i za proizvode poput aluminija i gnojiva.

Mitsui O.S.K., jedna od tri velike brodarske tvrtke u Japanu, posjeduje preko 900 plovila, uključujući brodove za rasuti teret, tankere i trajekte.

"Ono što će morati biti spremno nije tek puki sporazum između relevantnih država, već on mora biti materijalan i preveden u stvarne situacije u Hormuškom tjesnacu kako bi brodovi komotno mogli prolaziti", rekao je direktor tvrtke Jotaro Tamura za FT prije nego što je američki predsjednik Donald Trump najavio sporazum o kraju rata u Iranu.

"S obzirom na iskustva proteklih nekoliko mjeseci, mislim da je razumno pretpostaviti da će to potrajati najmanje par tjedana ako ne i mjesec dana", rekao je Tamura za novine.

Tvrtka nije odmah odgovorila na Reutersov zahtjev za komentarom.

Sporazum između Washingtona i Teherana koji se finalizira nije promijenio Tamurin stav, prema izvješću FT-a.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social kazao da brodovi koji prevoze naftu počinju napuštati tjesnac njegovim južnim dijelom "koji je potpuno siguran".

Teme
hormuški tjesnac mirovni sporazum opskrba naftom pomorski promet rat u iranu

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