Od 2025. ovaj uređaj je obvezan u njemačkim stanovima: Evo što trebate znati

Od 2025. godine prelazak na digitalna brojila električne energije bit će isprva obavezna za zgrade. Ali kućanstva se već žale na probleme. Fokus online piše na što trebate obratiti pozornost.

Dosadašnja analogna Ferrarijeva brojila s okretnom pločom trebala bi postupno nestati iz kućanstava. Od 2025. godine počinje prelazak na digitalna brojila električne energije (pametna brojila) za sva kućanstva s godišnjom potrošnjom električne energije većom od 6000 kilovatsati ili fotonaponskim sustavom instalirane snage veće od sedam kilovata. To predviđa zakon o ponovnom pokretanju digitalizacije energetske tranzicije, prenosi Fenix magazin.

No problema već ima, potvrđuju obrtnici i pogođeni.

Ovaj model je posebno često pogođen

Kad je Jürgena B. iz Gelsenkirchena njegov dobavljač električne energije zatražio da očita brojilo, bio je zapanjen. Digitalni uređaj je bio isključen i nije prikazivao nikakve brojeve. Poziv ELE Verteilnetz GmbH (EVNG) otkrio je da je problem poznat i da je brojilo neispravno. Nekoliko lokalnih novina stalno izvještava o sličnim slučajevima. FOKUS online prima i dojave čitatelja o neispravnim digitalnim brojilima električne energije.

Ipak, dobavljači energenata su mirni. Na upit objašnjavaju da tek rijetki uređaji stvaraju probleme nakon instalacije. Navodno se problemi javljaju osobito često s uređajima Holley i DTZ541-ZEBA.

Obrtnici koji u ime opskrbljivača energentima ugrađuju takva brojila stvari vide drugačije. “Tri puta sam morao mijenjati brojilo u kući,” izvještava Bernd K. iz Gelsenkirchena (ime promijenjeno). Mjerilo električne energije često prikazuje poruku o pogrešci ili polje brojila ostaje sivo ili tamnozeleno.

Kućanstva koja trebaju zamijeniti neispravan uređaj moraju čekati najmanje četiri tjedna na termin. I ovdje je primjetan nedostatak kvalificiranih radnika. Mnoga su općinska i općinska komunalna poduzeća od početka godine u fazi prenamjene. Četvrti i njihove ulice obrađuju se redom. “Imamo zakazane termine za zamjenu, ali ne u velikom broju”, kaže 49-godišnji električar.

Što se događa ako brojač više ništa ne pokazuje?

Uglavnom, ne mora uvijek biti kvar. Kućanstva bi trebala imati električara koji bi im objasnio rad digitalnog brojila i također pročitao upute za uporabu. Na primjer, nekoliko modela opremljeno je PIN-om. Tek nakon unosa kombinacije brojeva brojilo će prikazati potrošnju električne energije.

Međutim, ako je digitalno brojilo stvarno neispravno, mora se odmah zamijeniti. Prvi korak je prijava kvara dobavljaču energije. Tada ćete dobiti termin za zamjenu. Podaci koji nedostaju zatim se procjenjuju ručno. Dobavljač pretpostavlja prosječnu potrošnju.

FOKUS online savjetuje: Važno je redovito provjeravati očitanje digitalnih brojila električne energije. Uvijek biste trebali zabilježiti očitanje brojila svakih nekoliko mjeseci. To pomaže u saznanju potrošnje energije. Svatko tko je u jednom mjesecu potrošio previše struje može, primjerice, idućih mjeseci poduzeti protumjere štednje.

Kako zapravo funkcionira zamjena brojila?

Kućanstva obično dobiju pismo od opskrbljivača energijom tri mjeseca prije planiranog prijelaza. Instalacija se potom odvija u nekoliko koraka.

U mnogim slučajevima, ormarić s brojačem mora se prvo preurediti kako bi se prilagodio novoj tehnologiji. Nije svaki ormarić za brojilo prikladan za to. Ako ormarić treba temeljito obnoviti ili zamijeniti, vlasnik kuće ili stana to mora platiti. U ekstremnim slučajevima i ovisno o uloženom trudu, preinaka ormarića za brojilo može stajati i do 2.000 eura.

U sljedećem koraku, opskrbljivač energije postavlja novo brojilo – i istovremeno ga aktivira. Opskrbljivači energijom naplaćuju naknadu za tu uslugu. Naknada je ograničena za privatna kućanstva i male potrošače. Korištenje digitalnog brojila električne energije može koštati najviše 20 eura godišnje. Za kućanstva s uređajima za kontroliranu potrošnju kao što su dizalice topline, gornja granica bi trebala biti 50 eura godišnje.

Savezna udruga potrošačkih organizacija (vzbv) pozdravila je tu odluku. “To znači da potrošači s ugrađenim inteligentnim mjernim sustavom mogu uštedjeti više novca nego što moraju platiti za naknade za mjerna mjesta”, rekao je voditelj tima za energiju i izgradnju Thomas Engelke. Međutim, te bi gornje granice morale ostati stabilne dugoročno.

Sličnog mišljenja je i Njemačka udruga stanara. Ako je tijekom instalacije potreban novi ormarić s brojilom, stanodavci bi morali snositi te troškove i ne bi ih smjeli prenijeti na stanare. “Osim toga, moraju biti ispunjeni svi zahtjevi za zaštitu podataka i sigurnost podataka za stanare moraju biti zajamčeni.”

Digitalna brojila povećavaju i snižavaju tarife

Dugoročno, digitalna brojila trebala bi omogućiti i individualno tarifiranje električne energije za potrošače.

S početkom prve faze digitalnih brojila električne energije 2025. godine, svi će opskrbljivači energije morati ponuditi i dinamičke tarife u kojima se cijena električne energije povećava ili snižava ovisno o ponudi. Trenutačno su to dužni učiniti samo veliki dobavljači. Kako klimatski prihvatljive tehnologije poput dizalica topline i električnih automobila postaju sve raširenije, potrošnja električne energije također će se povećavati, zbog čega učinkovita uporaba postaje sve važnija.

Dinamičke tarife imaju za cilj stvoriti poticaje, na primjer za pranje rublja ili punjenje električnog automobila kada ima puno struje, a cijena je niska. U budućnosti, potrošači bi to mogli kontrolirati putem aplikacije. Ciljana potrošnja pomoći će stabilizirati elektroenergetski sustav u cjelini, rekla je zastupnica Zelenih Ingrid Nestle.

Očekuje se da će obnovljivi izvori energije postati značajno važniji u Njemačkoj u sljedećih nekoliko godina. Do 2030. najmanje 80 posto bruto potrošnje električne energije u Njemačkoj trebalo bi potjecati iz obnovljivih izvora energije. Ali proizvodnja iz vjetroturbina i solarnih sustava varira s vremenom. Njemačka udruga za plin i vodu (DVGW) stoga poziva saveznu vladu da ubrza širenje vodikovih tehnologija.

