Olujno nevrijeme poplavilo brojne ceste u Italiji

Nekoliko rijeka izlilo se iz svojih korita u Italji nakon obilnih kiša.
U nekoliko općina, poput grada Cabiate između Milana i jezera Como, voda na ulicama bila je do koljena. U regiji su se pojavila i klizišta.
Nekoliko željezničkih linija uključujući i onu na relaciji Como-Chiasso je prekinuto. Meteorolozi predviđaju više kiše u sljedeća dva dana.
Spasilački timovi helikopterima pomažu ljudima zarobljenim u svojim domovima.
Više od desetak turista spašeno je iz kampa nakon što ih je tijekom noći iznenadila kiša. Jedna žena vodi se kao nestala.
Milano, glavni grad Lombardije, također je pogođen. Rijeka Seveso ondje se također izlila iz korita.
Gradsko vijeće pozvalo je stanovnike i posjetitelje da budu oprezni u blizini rijeke. Stanovnicima je također rečeno da napuste zelene površine i parkove.
