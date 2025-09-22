Oglas

KAOS U SUSJEDSTVU

Olujno nevrijeme poplavilo brojne ceste u Italiji

author
Hina
|
22. ruj. 2025. 22:11
poplave italija poplava (AFP)
Ilustracija / Alessandro SERRANO / AFP

Nekoliko rijeka izlilo se iz svojih korita u Italji nakon obilnih kiša.

Oglas

U nekoliko općina, poput grada Cabiate između Milana i jezera Como, voda na ulicama bila je do koljena. U regiji su se pojavila i klizišta.

Nekoliko željezničkih linija uključujući i onu na relaciji Como-Chiasso je prekinuto. Meteorolozi predviđaju više kiše u sljedeća dva dana.

Spasilački timovi helikopterima pomažu ljudima zarobljenim u svojim domovima.

Više od desetak turista spašeno je iz kampa nakon što ih je tijekom noći iznenadila kiša. Jedna žena vodi se kao nestala.

Milano, glavni grad Lombardije, također je pogođen. Rijeka Seveso ondje se također izlila iz korita.

Gradsko vijeće pozvalo je stanovnike i posjetitelje da budu oprezni u blizini rijeke. Stanovnicima je također rečeno da napuste zelene površine i parkove.

Teme
italija nevrijeme poplava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ