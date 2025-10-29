Opasan virus zabilježen u nekoliko zemalja, širi se neuobičajenim putem

Europski centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti (ECDC) izdao je upozorenje zbog zabilježenih slučajeva.
Oglas
Europski centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti (ECDC) upozorio je da se virus majmunskih boginja širi lokalno u nekoliko europskih zemalja, prenosi Dnevnik.hr.
Taj virus u pravilu dolazi u Europu prilikom dolaska putnika iz srednje i zapadnoafričkih zemalja, gdje je virus domicilan kod životinja koje su njegov osnovni prijenosnik. Novi podaci ECDC-a pokazuju da je u četirima europskim zemljama sada potvrđen lokalni prijenos virusa s čovjeka na čovjeka.
Španjolska je prijavila svoj prvi takav slučaj 10. listopada, Nizozemska 17. listopada, a zatim su prijavljena i dva slučaja u Italiji i jedan u Portugalu.
"Ovakav razvoj događaja razlikuje se od prethodno prijavljenih slučajeva povezanih s putovanjima između kolovoza 2024. i listopada 2025., uglavnom među putnicima koji su se vraćali iz područja izvan EU-a endemskih za majmunske boginje. Ovi novi slučajevi prijavljeni su među muškarcima koji nisu nedavno putovali u takva područja, što upućuje na to da bi prijenos mogao biti u tijeku među muškarcima u europskim zemljama", navodi se u priopćenju ECDC-a.
Iako je neposredni rizik od zaraze bolešću za opću populaciju nizak, ukupni rizik od infekcije umjeren je za muškarce koji imaju spolne odnose s muškarcima. Kako bi se spriječilo daljnje širenje, potreban je višestruki javnozdravstveni odgovor, navodi se.
Majmunske boginje su bolest slična velikim boginjama kod ljudi, a vjeruje se da ga prenose afrički glodavci i razne vrste majmuna. Na čovjeka se prenosi sa životinje ili s čovjeka na čovjeka izravnim prijenosom, najčešće ugrizom ili ogrebotinom, tjelesnim tekućinama i kapljicama te seksualnim putem.
Kod zaraženih osoba pojavljuju se specifične kožne lezije i kraste, uz otjecanje limfnih čvorova, koji su glavni indikator bolesti. Bolest prate povišena tjelesna temperatura, glavobolja, bol u mišićima i iscrpljenost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas