Sve više zaraza
Liječnici upozorili na najsmrtonosniju infekciju na svijetu: Mnogi je ignoriraju jer misle da je gripa ili COVID
Zdravstveni dužnosnici upozoravaju: „najsmrtonosnija zaraza na svijetu” – tuberkuloza – ponovno raste, a simptomi se lako zanemaruju: „Taj kašalj možda nije Covid”
Britanski zdravstveni službenici izdali su upozorenje nakon što su novi podaci pokazali da se broj slučajeva tuberkuloze (TB) – bolesti poznate kao najsmrtonosnija zarazna bolest na svijetu – brzo povećava diljem Engleske, piše Daily Mail.
Liječnici ističu da mnogi danas dugotrajan kašalj automatski pripisuju gripi ili Covidu, iako bi on zapravo mogao biti znak tuberkuloze, bolesti za koju se smatralo da pripada prošlosti, ali se sada ponovno širi u pojedinim dijelovima zemlje.
Prema podacima koje je danas objavila Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA), broj zaraza porastao je za 13,6 posto u 2024. – zabilježeno je 5.490 slučajeva, u usporedbi s 4.831 prethodne godine.
Iako je rizik za opću populaciju i dalje nizak, stručnjaci upozoravaju da se TB lako prenosi i može biti smrtonosan ako se ne dijagnosticira i ne liječi na vrijeme.
Što je tuberkuloza?
Tuberkulozu uzrokuje bakterija Mycobacterium tuberculosis, koja najčešće napada pluća, ali se može proširiti i na mozak, kralježnicu ili bubrege.
Simptomi se obično razvijaju polako, tijekom tjedana ili mjeseci, i uključuju:
- uporan kašalj koji traje dulje od tri tjedna (ponekad s iskašljavanjem krvi),
- vrućicu,
- noćno znojenje,
- umor,
- gubitak tjelesne težine i
- gubitak apetita.
Ako se ne liječi, TB može uzrokovati trajno oštećenje pluća ili se proširiti krvlju, što dovodi do meningitisa ili zatajenja organa.
Tuberkuloza se smatra najsmrtonosnijom zaraznom bolešću na svijetu jer svake godine ubije više ljudi nego bilo koja druga infekcija – oko 1,25 milijuna u 2023. prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) – više nego HIV, malarija ili Covid-19.
Liječenje i prijenos
Bolest je izlječiva uz tromjesečni do šestomjesečni tretman antibioticima, ali je nužno završiti cijeli ciklus kako bi se spriječio razvoj otpornosti bakterije na lijekove.
Tuberkuloza se prenosi dugotrajnim bliskim kontaktom s oboljelom osobom – kašljanjem, kihanjem ili razgovorom – ali se ne prenosi lako povremenim kontaktom.
Više od 84 posto pacijenata uspješno završi liječenje unutar 12 mjeseci.
Upozorenje zdravstvenih službi
„Moramo brzo djelovati kako bismo prekinuli lanac prijenosa kroz ranu dijagnozu i liječenje,” rekla je dr. Esther Robinson, voditeljica odjela za TB pri UKHSA-i.
„Važno je zapamtiti da svaki dugotrajan kašalj uz temperaturu nije nužno gripa ili Covid. Kašalj s ispljuvkom koji traje dulje od tri tjedna može biti i znak tuberkuloze.
Obratite se svom liječniku ako mislite da ste u riziku – posebno ako ste nedavno došli iz zemlje u kojoj je TB češći.”
Trendovi u Engleskoj
- Engleska sada ima 9,4 slučaja na 100.000 stanovnika, što je i dalje manje od vrhunca iz 2011. (15,6), ali broj raste.
- 82 posto slučajeva 2024. zabilježeno je kod osoba rođenih izvan Ujedinjenog Kraljevstva, iako raste i broj infekcija među domaćim stanovništvom.
- TB je najčešći u siromašnijim područjima i velikim gradovima – London ima najveću stopu (20,6 na 100.000), a slijedi West Midlands (11,5 na 100.000).
Posebno zabrinjava širenje lijekovima otporne tuberkuloze, koja je sada na najvišoj razini otkad se vodi evidencija (od 2012.).
Oko 2,2 posto potvrđenih slučajeva pokazuje otpornost na više antibiotika, što znači duže i složenije liječenje te dodatno opterećenje za britanski NHS.
Vladine mjere i budući plan
Vlada Ujedinjenog Kraljevstva navodi da ostaje predana suzbijanju, ranom otkrivanju i prevenciji TB-a, s naglaskom na najugroženije skupine i smanjenje zdravstvenih nejednakosti.
UKHSA je objavila nova stručna izvješća koja će poslužiti kao temelj za Nacionalni akcijski plan za razdoblje 2026. – 2031., čiji je cilj smanjiti broj novih slučajeva i poboljšati dostupnost testiranja i liječenja.
Povijesna bolest koja se vraća
TB je u 19. stoljeću bio vodeći uzrok smrti u Velikoj Britaniji – nazivan je „bolesti viktorijanskog doba” i odnio je živote poznatih osoba poput sestara Brontë. Broj slučajeva drastično je pao u 20. stoljeću zahvaljujući javnozdravstvenim mjerama i antibioticima.
No, u veljači je UKHSA upozorila da su povećana migracija i povratak međunarodnih putovanja nakon pandemije potaknuli „ponovnu pojavu i širenje tuberkuloze u Britaniji”.
Zdravstveni dužnosnici upozorili su da bi Ujedinjeno Kraljevstvo zbog toga moglo izgubiti svoj status nisko-rizične zemlje koji dodjeljuje WHO – status koji se daje zemljama s manje od 10 slučajeva na 100.000 ljudi.
Tada je Jenny Harries, glavna izvršna direktorica UKHSA-e, izjavila da će – ako se ne poduzmu hitne mjere – sadašnji trend rasta uskoro dovesti do gubitka te klasifikacije.
Opisala je tuberkulozu kao „ozbiljan javnozdravstveni problem” i naglasila jaku povezanost između porasta infekcija i migracija iz zemalja s visokom stopom TB-a.
