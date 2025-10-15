„Moramo brzo djelovati kako bismo prekinuli lanac prijenosa kroz ranu dijagnozu i liječenje,” rekla je dr. Esther Robinson, voditeljica odjela za TB pri UKHSA-i.

„Važno je zapamtiti da svaki dugotrajan kašalj uz temperaturu nije nužno gripa ili Covid. Kašalj s ispljuvkom koji traje dulje od tri tjedna može biti i znak tuberkuloze.

Obratite se svom liječniku ako mislite da ste u riziku – posebno ako ste nedavno došli iz zemlje u kojoj je TB češći.”

