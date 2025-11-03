Orban žestoko kritizirao EU: "Zato nas stalno napadaju iz Bruxellesa"

Mađarski premijer Viktor Orban oglasio se na Facebooku i napisao da Mađarska neće financirati Ukrajinu.
"Prema analizi The Economista, Ukrajini bi u sljedeće četiri godine bilo potrebno 400 milijardi dolara kako bi nastavila rat – za oružje, obnovu, mirovine i plaće. Račun bi, naravno, bio ispostavljen Europi. Drugih "naivaca" koji bi pristali sudjelovati više nema.
Zato su u Bruxellesu toliko nervozni. Zato bi posegnuli za zamrznutom ruskom imovinom, zato žele preoblikovati sustav europskih potpora i zato planiraju uzimati nove kredite.
Mi to odbijamo. Nije zadaća Mađarske financirati Ukrajinu. Nemamo za to razloga – ni političkih, ni gospodarskih, ni moralnih.
U Europi nismo jedini koji tako misle, ali smo najotvoreniji. Upravo zato nas stalno napadaju iz Bruxellesa.
U sljedeće četiri godine želimo pomagati mađarskim obiteljima, mađarskim poduzetnicima i mađarskim umirovljenicima. Zato uvodimo porezno oslobođenje za majke s dvoje i troje djece, proširujemo mogućnost kredita s kamatom od 3% za poduzeća i uvodimo 14. mirovinu.
Ne dopustimo da novac Mađara završi u Ukrajini!", napisao je Viktor Orban na Facebooku.
