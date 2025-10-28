Unatoč tome, moglo bi proći neko vrijeme prije nego se bilo kakva verzija višegradskog saveza ponovno oblikuje. Iako je Fico ponovno izabran za slovačkog premijera 2023., još nije formalno sklopio savez s mađarskim čelnikom u određenim političkim područjima. Babiš još nije formirao vladu nakon pobjede svoje stranke na izborima.