POLITICO donosi analizu
Orban želi formirati antiukrajinski blok s dvije EU zemlje
Mađarska planira udružiti snage s Češkom i Slovačkom kako bi stvorila protuukrajinski savez u EU, rekao je glavni politički savjetnik mađarskog premijera Viktora Orbána za POLITICO.
Orbán se nada suradnji s Andrejem Babišem, čija je desničarska populistička stranka pobijedila na nedavnim parlamentarnim izborima u Češkoj, te sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, kako bi uskladili stavove uoči sastanaka čelnika EU-a, uključujući i zajedničke konzultacije prije summita, rekao je savjetnik, za POLITICO.
Iako je čvrst politički savez još daleko, njegovo formiranje moglo bi znatno otežati napore EU-a u financijskoj i vojnoj potpori Ukrajini.
„Mislim da će se to dogoditi — i da će postajati sve vidljivije”, rekao je politički direktor premijera Balázs Orbán, odgovarajući na pitanje o mogućnosti da protuukrajinski savez počne djelovati kao blok u Europskom vijeću.
„To je vrlo dobro funkcioniralo tijekom migrantske krize. Tako smo mogli odoljeti“, rekao je o takozvanoj skupini Višegradske četvorke koju su činile Mađarska, Češka, Slovačka i Poljska u vrijeme kada je u Varšavi bila na vlasti euroskeptična stranka Pravo i pravda nakon 2015.
Savez Višegradske četvorke
Tadašnji poljski premijer Mateusz Morawiecki predvodio je savez kao njegova najveća članica, a skupina „V4“ promicala je obiteljske vrijednosti i jake vanjske granice EU-a te se protivila obveznoj relokaciji migranata među državama članicama.
Savez Višegradske četvorke raspao se nakon ruske invazije na Ukrajinu u punom opsegu, jer je Poljska zagovarala oštriji stav prema Moskvi, dok je Mađarska zauzela suprotan stav.
Novi višegradski savez imao bi tri, a ne četiri članice. Trenutni poljski premijer, Donald Tusk, snažno podupire Ukrajinu i vjerojatno se neće pridružiti nikakvom savezu s Orbánom.
Fico i Babiš, međutim, dijele slične stavove s mađarskim čelnikom o Ukrajini, pozivajući na dijalog s Moskvom umjesto ekonomskog pritiska. Babiš je kritiziran zbog javnog skepticizma prema daljnjoj europskoj pomoći Kijevu, a češki ministar vanjskih poslova upozorio je u intervjuu za POLITICO da bi Babiš bio „Orbánova marioneta” za stolom Europskog vijeća.
Unatoč tome, moglo bi proći neko vrijeme prije nego se bilo kakva verzija višegradskog saveza ponovno oblikuje. Iako je Fico ponovno izabran za slovačkog premijera 2023., još nije formalno sklopio savez s mađarskim čelnikom u određenim političkim područjima. Babiš još nije formirao vladu nakon pobjede svoje stranke na izborima.
Iza Višegradske trojke
Mađarska nastoji proširiti svoje političke saveze u Bruxellesu i izvan Europskog vijeća, rekao je Balázs Orbán.
Stranka Fidesz mađarskog premijera — koja je dio krajnje desne skupine „Domoljubi za Europu” — mogla bi proširiti svoje partnerstvo u Europskom parlamentu, rekao je, navodeći konzervativnu skupinu Europskih konzervativaca i reformista, krajnje desnu skupinu „Europa suverenih nacija” te „neke lijeve skupine” kao moguće saveznike.
Glavne stranke poput Europske pučke stranke, dodao je, mogle bi se prije ili kasnije okrenuti protiv predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, čime bi se srušila centristička većina koja je podržala njezin reizbor.
„Dakle, ta rekonstrukcija [Višegradske četvorke] je u tijeku. Imamo treći najveći zastupnički klub u Europskom parlamentu. Imamo mrežu think tankova koja je dobro ukorijenjena u Bruxellesu i ima transatlantsku dimenziju. Tražimo partnere i saveznike u svim temama“, rekao je.
Mađarskog premijera čekaju izbori sljedeće godine
Think tank Mathias Corvinus Collegium, koji većinu sredstava dobiva od saveznika mađarskog čelnika i kojim predsjeda Balázs Orbán, proširio je svoje djelovanje u Bruxellesu od osnutka 2022.
Mađarski premijer, koji je na vlasti već 15 godina, suočit će se s izborima iduće godine. Oporbeni čelnik Péter Magyar i njegova stranka Tisza trenutačno su popularniji od Orbánovog Fidesza, prema POLITICO-voj anketi Poll of Polls.
Na pitanje o predstojećoj izbornoj kampanji, savjetnik je rekao da će biti „teška, kao i uvijek”, optužujući Bruxelles za „organiziran, koordiniran pokušaj svrgavanja mađarske vlade” koji, prema njemu, uključuje „političku potporu oporbi”.
Europska komisija tvrdi da mjere o uskraćivanju sredstava Mađarskoj proizlaze iz njezina kršenja prava EU-a, a ne iz političke agende.
Na pitanje podržava li Budimpešta i dalje mađarskog povjerenika za zdravstvo Olivéra Várhelyija, koji je, prema medijskim izvješćima, navodno bio uključen u regrutiranje špijuna u institucijama EU-a dok je radio kao diplomat, Orbán je rekao da povjerenik „odličan radi svoj posao”.
„To su samo… pitanja koja se koriste kako bi se Mađarska prikazala kao zemlja koja nije lojalna institucijama“, dodao je. „Želimo biti unutra. Mi smo dio kluba.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare