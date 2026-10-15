"osjećam dubok ponos"
Otkriveni novi detalji operacije pape Lava: Oglasio se kirurg
Torakalni kirurg Diego González Rivas iz španjolskog grada A Coruñe razvio je tehniku Uniportal VATS, minimalno invazivni kirurški zahvat koji se izvodi kroz samo jedan rez, a koja je korištena tijekom operacije pape Lava XIV.
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Operacija pluća pape Lava XIV. u rimskoj bolnici Gemelli privukla je pozornost na doprinos španjolske znanosti torakalnoj kirurgiji. Tijekom zahvata, kojim je uklonjen zloćudni tumor iz papina desnog plućnog krila, korištena je tehnika Uniportal VATS koju je razvio španjolski kirurg Diego González Rivas.
„Papa je već operiran, nalazi se na bolničkom odjelu, gotovo da ne osjeća bolove i vrlo se dobro oporavlja”, rekao je kirurg u videosnimci objavljenoj na društvenim mrežama, piše Euronews.
„Najzanimljivije je, i ono zbog čega osjećam dubok ponos, to što je operiran našom tehnikom Uniportal VATS.”
Confimado: El Papa ha sido operado con nuestra técnica Uniportal VATS. Marca España en el Vaticano https://t.co/qHreJ8SQ2h— Diego Gonzalez Rivas (@dgonzalezrivas) October 14, 2026
González Rivas, koji je diplomirao medicinu i kirurgiju na Sveučilištu Santiago de Compostela, objasnio je da je riječ o tehnici razvijenoj 2010. godine u A Coruñi, koja se otad „proširila diljem svijeta i dosad stigla u 146 zemalja”.
Liječnik je izrazio zadovoljstvo što je korištena tehnika koju je osmislio te što je operaciju izveo tim bolnice Gemelli, s čijim osobljem, kako je rekao, održava bliske odnose.
„Španjolski pečat u Vatikanu”, ponosno je zaključio liječnik.
Papa se dobro oporavlja nakon operacije
Sedamdesetjednogodišnji papa operiran je u utorak, a zahvat je trajao oko 90 minuta.
Prema priopćenju Vatikana, operacija je protekla bez komplikacija i prema planu.
Lav XIV. proveo je „mirnu” noć i normalno se probudio nakon anestezije, dok liječnici čekaju rezultate pretraga koji bi trebali pokazati je li se rak proširio.
Što je tehnika Uniportal VATS?
Uniportal VATS minimalno je invazivna tehnika torakalne kirurgije koja kirurzima omogućuje izvođenje operacije kroz samo jedan mali rez, veličine između tri i pet centimetara.
Kroz taj se otvor uvode videokamera, koja omogućuje praćenje i usmjeravanje zahvata, te specijalizirani kirurški instrumenti.
Ova metoda omogućuje izvođenje složenih zahvata, poput uklanjanja dijela plućnog krila, kao i biopsije pluća ili pleure, odnosno plućne ovojnice.
Među njezinim glavnim prednostima ističu se manja postoperativna bol, kraći boravak u bolnici i brži oporavak.
Ipak, primjena ove tehnike zahtijeva iskusne torakalne kirurge koji poznaju i minimalno invazivne i klasične kirurške metode te su sposobni odgovoriti na moguće komplikacije tijekom operacije i u postoperativnom razdoblju.
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