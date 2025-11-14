Ova europska država ograničava brzinu bicikala, romobila i skejtova na - 6 km/h! "Besmislen zakon"

Slovački parlament odobrio je prijedlog o postavljanju maksimalnog ograničenja brzine od 6 km/h za bicikliste, skejtere i ostale korisnike pločnika
Novi zakon izazvao podsmijeh
Novi zakon kojim se postavlja ograničenje brzine od 6 km/h za bicikliste, skejtere, vozače romobila i električnih romobila na pločnicima u Slovačkoj izazvao je ismijavanje, kritike i niz online memova.
Slovački parlament odobrio je mjere za poboljšanje sigurnosti, složivši se da korisnici pločnika koji prekorače ograničenje mogu biti kažnjeni do 100 eura. Još nije jasno kako će policija provoditi zakon kada stupi na snagu 1. siječnja sljedeće godine, javlja The Guardian.
Zakon ima za cilj ograničiti brzinu "rola, romobila, skateboardova i slične sportske opreme, kao i biciklista kojima je dopuštena vožnja po pločnicima", poput djece mlađe od 10 godina i odraslih osoba u pratnji, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova u četvrtak.
"Besmislen i neopravdan zakon"
Dan Kollar, predsjednik skupine Cyklokoalicia koja zagovara hodanje i vožnju biciklom, kritizirao je zakon kao „besmislen“ i rekao da promjene uvedene krajem prošlog mjeseca nisu opravdane „ni na koji način“.
„Pri tako maloj brzini teško je održati ravnotežu, a čak i djeca od tri do četiri godine (na biciklima) rutinski je prekoračuju“, rekao je.
Zakon, rekao je, stvara situaciju „u kojoj će djeca svaki dan kršiti zakon, a mi ćemo ih naučiti da je to u redu“.
Druga skupina, Concerned Mothers, također je zatražila od predsjednika da ne potpiše zakon.
Prošle godine, 67 pješaka i 22 biciklista ili vozača skutera poginulo je u nesrećama, prema policijskim statistikama, ali policija ne bilježi nesreće na kolniku odvojeno.
Otkad je nacionalistički premijer Robert Fico preuzeo dužnost 2023. godine, njegova vlada donijela je niz zakonskih amandmana, uključujući promjene ustava i kaznenog zakona kako bi se ograničila prava, što je izazvalo prosvjede.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
