Kako je Netanyahu od “američkog šaptača” postao “teret” za Washington

Kako navodi Reuters, Netanyahu je godinama svoju političku snagu temeljio na tvrdnji da samo on može održati SAD i Izrael u potpunom strateškom skladu kada je riječ o Iranu. Njegovao je bliske odnose s republikancima, predstavljao se kao izraelski lider koji može utjecati na američke predsjednike i inzistirao da se Iran može zaustaviti samo stalnim vojnim pritiskom.