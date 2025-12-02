Rusija tvrdi da je zauzela Pokrovsk. Ukrajinci: "Unatoč teškoj situaciji..."

Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

Rusija je u ponedjeljak objavila da je zauzela istočni ukrajinski grad Pokrovsk, što bi – ako se potvrdi – predstavljalo važnu pobjedu njezinih snaga. No Ukrajina je odbacila ono što naziva “glasnim izjavama” Moskve, tvrdeći da su usmjerene na utjecanje na pregovore o okončanju rata.

Objava dolazi neposredno nakon razgovora visokih američkih i ukrajinskih dužnosnika na Floridi o završetku rata, te samo dan uoči sastanka posebnog izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevea Witkoffa, s Vladimirom Putinom u Moskvi.

Ukrajina se nije izravno oglasila o ruskoj tvrdnji, no Andrij Kovalenko, čelnik Ukrajinskog centra za suzbijanje dezinformacija, upozorio je u ponedjeljak da će Rusija "u sljedećim tjednima uložiti mnogo pokušaja da izvrši pritisak na bojišnici i to popratiti glasnim izjavama".

Rekao je da se to radi "isključivo zbog zapadne publike i podizanja diplomatskih uloga" u trenutku kad se odvijaju novi pregovori o okončanju rata u Ukrajini, piše CNN.

Ranije u ponedjeljak Oružane snage Ukrajine objavile su da “unatoč teškoj situaciji” u Pokrovsku i okolnim područjima, ukrajinski vojnici “i dalje zadržavaju neprijateljski napad”.

Tvrdnja Rusa dolazi dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio vojnike na bojištu.

General Valerij Gerasimov, načelnik ruskog Glavnog stožera, rekao je Putinu tijekom nedjeljnog posjeta jednom zapovjednom mjestu da su ruske snage zauzele Pokrovsk, izjavio je u ponedjeljak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Nije jasno zašto Kremlj ranije nije objavio to navodno strateško postignuće.

Videozapis koji je Kremlj u ponedjeljak objavio, a čiju je lokaciju CNN potvrđivao geolociranjem, prikazuje ruske vojnike kako razvijaju rusku zastavu u centru Pokrovska – području koje je već neko vrijeme pod kontrolom Moskve – dok ruske snage polako napreduju kroz grad s juga.

Pokrovsk je dugo bio važan grad za Ukrajinu zbog cestovnih i željezničkih veza, no česti napadi dronovima i topništvom na ključnu autocestu i željeznicu prisilili su Kijev da pronađe alternativne opskrbne rute, čime se strateška vrijednost grada smanjila.

Tijekom nedjeljnog posjeta, Putin je zahvalio zapovjednicima i vojnicima na njihovim “uspješnim akcijama”, naveo je Peskov.

“Želio bih vam zahvaliti na rezultatima operacija u Pokrovsku – i vama, zapovjedništvu i svim pripadnicima skupine, kao i našim borcima koji izvršavaju ove borbene zadaće”, rekao je Putin.

Dodao je i da će uspjeh u Pokrovsku “osigurati stabilan napredak” prema svim ciljevima rata.