nakon atentata na hamneija

Trump: Pristao sam na razgovore s novim iranskim vodstvom

Hina
01. ožu. 2026. 18:15
reuters
Kenny Holston/The New York Times via REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je u intervjuu za časopis Atlantic rekao da novo iransko vodstvo želi razgovarati s njim i da je on na to pristao.

"Žele razgovarati, a ja sam pristao, pa ću razgovarati s njima. Trebali su to učiniti ranije. Trebali su ono što je praktično i lako dati i učiniti ranije. Predugo su čekali", rekao je Donald Trump u intervjuu iz svoje rezidencije na Floridi.

Nije precizirao s kime bi i kada trebao razgovarati.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u telefonskom je razgovoru svome omanskom kolegi Badru Albusaidiju kazao da je Teheran otvoren za sve ozbiljne napore koji su za deeskalaciju nakon izraelskih i američkih napada tijekom vikenda, objavilo je ranije u nedjelju omansko ministarstvo vanjskih poslova.

Oman djeluje kao posrednik u nuklearnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana.

Nakon što je u izraelskim i američkim napadima u subotu ubijen vrhovni vođa Ali Hamnei, privremeno vođenje države preuzelo je vijeće u kojem su predsjednik države, čelnik pravosuđa i pravni stručnjak iz Vijeća čuvara.

Teme
Američko-iranski pregovori Deeskalacija Donald Trump Nuklearni pregovori Omansko posredovanje

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

