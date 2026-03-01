Trump: Pristao sam na razgovore s novim iranskim vodstvom

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je u intervjuu za časopis Atlantic rekao da novo iransko vodstvo želi razgovarati s njim i da je on na to pristao.
Oglas
"Žele razgovarati, a ja sam pristao, pa ću razgovarati s njima. Trebali su to učiniti ranije. Trebali su ono što je praktično i lako dati i učiniti ranije. Predugo su čekali", rekao je Donald Trump u intervjuu iz svoje rezidencije na Floridi.
Nije precizirao s kime bi i kada trebao razgovarati.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u telefonskom je razgovoru svome omanskom kolegi Badru Albusaidiju kazao da je Teheran otvoren za sve ozbiljne napore koji su za deeskalaciju nakon izraelskih i američkih napada tijekom vikenda, objavilo je ranije u nedjelju omansko ministarstvo vanjskih poslova.
Oman djeluje kao posrednik u nuklearnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana.
Nakon što je u izraelskim i američkim napadima u subotu ubijen vrhovni vođa Ali Hamnei, privremeno vođenje države preuzelo je vijeće u kojem su predsjednik države, čelnik pravosuđa i pravni stručnjak iz Vijeća čuvara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas