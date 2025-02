Ovo ne smijete raditi u Njemačkoj jer su kazne do 100.000 eura

Podijeli :

Proljeće se brzo približava! Ptice i male životinje trenutno grade svoja gnijezda u živicama i grmlju. Upravo zato svi koji iz hobija rade u vrtovima moraju biti oprezni.

Od 1. ožujka do 30. rujna općenito je zabranjeno šišanje živica i rušenje drveća. Razlog tome je dobrobit životinja jer sezona parenja ptica počinje u proljeće.

Zato se od ožujka možete suočiti s velikim kaznama ako nemarno podrežete živicu, piše Fenix magazin.

Visinu novčane kazne određuju pojedine savezne zemlje. Na vrhu liste je Mecklenburg-Zapadno Pomorje sa 100.000 eura! To je ekstremna vrijednost koju ćete platiti ako posiječete 100 metara dugu živicu u zaštićenom području.

Savjet: u nekim zajednicama toleriraju se blagi rezovi čak i tijekom sezone zabrane.

Bavarska naplaćuje do 1000 eura za 10 metara šišanja živice. Svatko tko ošiša više od 100 metara živice suočit će se s kaznom do 15.000 eura. Sjeverna Rajna-Vestfalija naplaćuje do 12.500 eura. Brandenburg kažnjava do 4000 eura. Donja Saska traži 25.000 eura.

Koliko visoka moja živica može biti prema susjedu?

U većini saveznih zemalja dopuštena visina ovisi o udaljenosti do granice posjeda. U Bavarskoj, Berlinu, Hessenu, Donjoj Saskoj, Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i Saskoj, živica može biti visoka oko 2 metra ako je udaljena 50 centimetara od granice posjeda.

