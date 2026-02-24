Oglas

"Nitko nije iznad zakona"

Australija i Novi Zeland za uklanjanje Andrewa iz kraljevske linije nasljeđivanja

Hina
Hina
|
24. velj. 2026. 07:24
prince andrew
Toby Melville / REUTERS

Australija i Novi Zeland rekle su da će podržati eventualnu odluku Ujedinjenog Kraljevstva da ukloni Andrewa Mountbatten-Windsora iz kraljevske linije nasljeđivanja.

Prošli tjedan britanski dužnosnik rekao je da britanska vlada razmatra zakon kojim bi se osiguralo da Mountbatten-Windsor, trenutno osmi u redu za prijestolje, nikada ne može postati kralj nakon uhićenja u sklopu policijske istrage o njegovim vezama s osramoćenim američkim financijerom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Australski premijer Anthony Albanese rekao je u ponedjeljak da će podržati planove za uklanjanje Mountbatten-Windsora iz linije nasljeđivanja britanskog prijestolja u pismu koje je poslao uredu britanskog premijera Keira Starmera.

Glasnogovornik novozelandskog premijera Christophera Luxona rekao je da će Wellington podržati takvu mjeru ako je predloži vlada u Londonu, prema Radio New Zealandu.

Andrew, mlađi brat britanskog kralja Karla III., prošlog tjedna nakratko je bio u pritvoru.

Bivšeg princa se optužuje da zlouporabu položaja i ovlasti jer je navodno Epsteinu prenosio povjerljive informacije u vrijeme kada je bio trgovinski izaslanik.

Luxon je novinarima rekao da je njegova vlada proteklih dana u kontaktu s Velikom Britanijom.

"Nitko nije iznad zakona", kazao je.

U razgovoru za ABC Radio u utorak, Albanese je rekao da Australci ne smatraju Mountbatten-Windsora prikladnom osobom da ostane u liniji nasljeđivanja kako bi bio australski šef države.

"Svakako želim (da ga se smijeni) i mislim da će i Australci. Ovo su vrlo ozbiljne optužbe", rekao je Albanese.

Australija i Novi Zeland su dvije od 15 krunskih zemalja Commonwealtha čije će odobrenje biti potrebno za promjene nasljednog prava. Prvi u redu za britansko prijestolje je princ William.

Kralj Karlo, koji je prošle godine oduzeo svom bratu titulu princa i prisilio ga da napusti njegov dom u Windsoru, nije samo monarh i šef države u Britaniji, već i u Australiji i 13 drugih zemalja, iako je tamo ta uloga uglavnom ceremonijalna.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

