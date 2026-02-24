Australija i Novi Zeland za uklanjanje Andrewa iz kraljevske linije nasljeđivanja

Australija i Novi Zeland rekle su da će podržati eventualnu odluku Ujedinjenog Kraljevstva da ukloni Andrewa Mountbatten-Windsora iz kraljevske linije nasljeđivanja.
Oglas
Prošli tjedan britanski dužnosnik rekao je da britanska vlada razmatra zakon kojim bi se osiguralo da Mountbatten-Windsor, trenutno osmi u redu za prijestolje, nikada ne može postati kralj nakon uhićenja u sklopu policijske istrage o njegovim vezama s osramoćenim američkim financijerom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.
Australski premijer Anthony Albanese rekao je u ponedjeljak da će podržati planove za uklanjanje Mountbatten-Windsora iz linije nasljeđivanja britanskog prijestolja u pismu koje je poslao uredu britanskog premijera Keira Starmera.
Glasnogovornik novozelandskog premijera Christophera Luxona rekao je da će Wellington podržati takvu mjeru ako je predloži vlada u Londonu, prema Radio New Zealandu.
Andrew, mlađi brat britanskog kralja Karla III., prošlog tjedna nakratko je bio u pritvoru.
Bivšeg princa se optužuje da zlouporabu položaja i ovlasti jer je navodno Epsteinu prenosio povjerljive informacije u vrijeme kada je bio trgovinski izaslanik.
Luxon je novinarima rekao da je njegova vlada proteklih dana u kontaktu s Velikom Britanijom.
"Nitko nije iznad zakona", kazao je.
U razgovoru za ABC Radio u utorak, Albanese je rekao da Australci ne smatraju Mountbatten-Windsora prikladnom osobom da ostane u liniji nasljeđivanja kako bi bio australski šef države.
"Svakako želim (da ga se smijeni) i mislim da će i Australci. Ovo su vrlo ozbiljne optužbe", rekao je Albanese.
Australija i Novi Zeland su dvije od 15 krunskih zemalja Commonwealtha čije će odobrenje biti potrebno za promjene nasljednog prava. Prvi u redu za britansko prijestolje je princ William.
Kralj Karlo, koji je prošle godine oduzeo svom bratu titulu princa i prisilio ga da napusti njegov dom u Windsoru, nije samo monarh i šef države u Britaniji, već i u Australiji i 13 drugih zemalja, iako je tamo ta uloga uglavnom ceremonijalna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas