posljedica neslaganja
Ozbiljan udarac europskoj obrambenoj suradnji: Nakon borbenog aviona, ugrožen i zajednički tenk
Nakon potvrde da je program Future Combat Air System (FCAS) otkazan, pozornost se usmjerila na drugi vodeći projekt francusko-njemačke suradnje – Main Ground Combat System (MGCS).
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Njemačka je povukla potporu zajedničkom programu razvoja borbenog zrakoplova s Francuskom, što predstavlja ozbiljan udarac europskoj obrambenoj suradnji.
Vodeći projekt bio je predstavljen kao ambiciozno i jedinstveno vojno partnerstvo. Umjesto toga, postao je upečatljiv primjer neslaganja između dviju država.
Odluka potkopava nastojanja da se pokaže kako Europa može djelovati strateški i s zajedničkim ciljem, piše BBC.
Nakon potvrde da je program Future Combat Air System (FCAS) otkazan, pozornost se usmjerila na drugi vodeći projekt francusko-njemačke suradnje – Main Ground Combat System (MGCS).
Pokrenut 2018. godine s ciljem razvoja nove generacije glavnog borbenog tenka (MBT) i pratećih vozila, MGCS je trebao produbiti obrambenu industrijsku suradnju Francuske i Njemačke te istodobno osigurati zamjenu za njihove postojeće flote oklopnih vozila.
Zamišljen kao „sustav sustava“, MGCS je trebao uključivati novi glavni borbeni tenk s većom vatrenom moći od postojećih modela Leclerc i Leopard 2. Taj bi tenk bio praćen nizom specijaliziranih vozila za različite zadaće, uključujući oklopni transporter (APC), borbeno vozilo pješaštva (IFV) i platformu za borbu protiv besposadnih letjelica (CUAS), piše Shephard.
Sva vozila trebala su dijeliti zajedničku šasiju i digitalnu arhitekturu, što bi im omogućilo djelovanje unutar integrirane mreže. Razmatrani su i dodatni elementi poput suradnje između vozila s posadom i besposadnih sustava (CUC-T).
Prvotno je bilo planirano da sustav uđe u uporabu 2035. godine, a da punu operativnu sposobnost postigne do 2040.
Međutim, program je više puta odgađan, pa se isporuke sada ne očekuju prije 2045. godine – ako ih uopće bude.
Od samog početka projekt su pratila brojna kašnjenja. Prema dostupnim informacijama, razlog su bila ozbiljna neslaganja između dviju partnerskih država, što su za portal Shephard potvrdili i izvori iz obrambene industrije. Ta su neslaganja uzrokovala stalna pomicanja rokova i propuštanje planiranih etapa razvoja.
Sve te odgode i nesuglasice dovele su budućnost programa pod znak upitnika. Dodatnu sumnju izazvala je objava iz srpnja 2025. godine, kada su KNDS i Rheinmetall predstavili projekt Main ARmoured Tank of Europe (MARTE).
MARTE okuplja 12 europskih država pod vodstvom Njemačke s ciljem razvoja nove generacije glavnog borbenog tenka. Znakovito je da Francuska nije uključena u taj projekt. Čini se i da je MARTE izvukao pouke iz problema MGCS-a te se fokusira isključivo na razvoj novog tenka.
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