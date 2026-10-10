TREBALI SE ODRŽATI U STUDENOM
Palestinski predsjednik (90) odgodio dugoiščekivane izbore do 2027.
Palestinski predsjednik Mahmud Abas odgodio je parlamentarne izbore zakazane za kraj studenoga do 11. rujna 2027. godine.
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Palestinci bi tada trebali izabrati novi parlament i novog predsjednika na prvim nacionalnim izborima u više od dva desetljeća.
Palestinska novinska agencija WAFA izvijestila je o odluci u subotu, pozivajući se na Abasovu odluku.
Među razlozima odgode izbora na Zapadnoj obali, Istočnom Jeruzalemu i Pojasu Gaze navedena su izraelska vojna ograničenja, širenje židovskih naselja, napadi naoružanih doseljenika i nedostatak slobode kretanja.
Što se tiče Gaze, palestinsko vodstvo ukazalo je i na nesigurnu sigurnosnu situaciju te na očekivano raspoređivanje međunarodnih zaštitnih snaga.
Hamas je pobijedio na posljednjim izborima
Palestinci su prvotno trebali birati parlament 28. studenog, prvi put nakon više od dvadeset godina. Na posljednjim izborima 25. siječnja 2006. godine, palestinski islamistički pokret Hamas osvojio je većinu od 74 od ukupno 132 mjesta u Palestinskom zakonodavnom vijeću.
Godinu dana kasnije, nakon sukoba s Abasovom suparničkom frakcijom Fatahom, Hamas je u cijelosti preuzeo kontrolu nad Pojasom Gaze, nakon čega je rad parlamenta uvelike onemogućen. Krajem 2018. godine, palestinski ustavni sud naredio je njegovo raspuštanje.
90-godišnji Abas izabran je za predsjednika 9. siječnja 2005. godine. Njegov četverogodišnji mandat istekao je 2009. godine, no predsjednički izbori otad su iznova odgađani ili otkazivani.
Abas je vrlouvelikenepopularan među Palestincima. Također predsjedava Palestinskom oslobodilačkom organizacijom (PLO) koja predstavlja Palestince na međunarodnoj razini. Hamas nije član PLO-a.
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