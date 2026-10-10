Oglas

TREBALI SE ODRŽATI U STUDENOM

Palestinski predsjednik (90) odgodio dugoiščekivane izbore do 2027.

author
Hina
|
10. lis. 2026. 22:23
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
000_B2UK9KJ
JAAFAR ASHTIYEH/AFP

Palestinski predsjednik Mahmud Abas odgodio je parlamentarne izbore zakazane za kraj studenoga do 11. rujna 2027. godine.

Oglas

Palestinci bi tada trebali izabrati novi parlament i novog predsjednika na prvim nacionalnim izborima u više od dva desetljeća.

Palestinska novinska agencija WAFA izvijestila je o odluci u subotu, pozivajući se na Abasovu odluku.

Među razlozima odgode izbora na Zapadnoj obali, Istočnom Jeruzalemu i Pojasu Gaze navedena su izraelska vojna ograničenja, širenje židovskih naselja, napadi naoružanih doseljenika i nedostatak slobode kretanja.

Što se tiče Gaze, palestinsko vodstvo ukazalo je i na nesigurnu sigurnosnu situaciju te na očekivano raspoređivanje međunarodnih zaštitnih snaga.

Hamas je pobijedio na posljednjim izborima

Palestinci su prvotno trebali birati parlament 28. studenog, prvi put nakon više od dvadeset godina. Na posljednjim izborima 25. siječnja 2006. godine, palestinski islamistički pokret Hamas osvojio je većinu od 74 od ukupno 132 mjesta u Palestinskom zakonodavnom vijeću.

Godinu dana kasnije, nakon sukoba s Abasovom suparničkom frakcijom Fatahom, Hamas je u cijelosti preuzeo kontrolu nad Pojasom Gaze, nakon čega je rad parlamenta uvelike onemogućen. Krajem 2018. godine, palestinski ustavni sud naredio je njegovo raspuštanje.

90-godišnji Abas izabran je za predsjednika 9. siječnja 2005. godine. Njegov četverogodišnji mandat istekao je 2009. godine, no predsjednički izbori otad su iznova odgađani ili otkazivani.

Abas je vrlouvelikenepopularan među Palestincima. Također predsjedava Palestinskom oslobodilačkom organizacijom (PLO) koja predstavlja Palestince na međunarodnoj razini. Hamas nije član PLO-a.

Teme
bliski istok gaza mahmud abas palestina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ