Hegseth poriče da SAD-u nestaje streljiva zbog rata s Iranom: "Točno znamo što imamo"

Američki ministar obrane Pete Hegseth u utorak je odbacio optužbe da je rat protiv Irana iscrpio američke zalihe projektila i streljiva, dok demokrati tvrde da je zemlja sada ranjiva na napad.
"Točno znamo što imamo. Imamo dovoljno onoga što nam treba", rekao je Hegseth tijekom saslušanja pred pododborom Zastupničkog doma koji nadzire obrambene troškove.
Demokratski senator Mark Kelly potaknuo je raspravu u nedjelju, rekavši da smatra "šokantnim" koliko je određeno streljivo iscrpljeno zbog rata, pozivajući se na brifinge Pentagona o zalihama projektila Tomahawk, ATACMS i Patriot.
Kelly, koji je član senatskih odbora za oružane snage i obavještajne poslove, rekao je u CBS-ovoj emisiji "Face The Nation" da će trebati "godine" da se te zalihe obnove.
Upozorio je da se SAD možda neće moći braniti u slučaju dugotrajnog napada kao rezultat rata predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana, za koji je rekao da je pokrenut „bez strateškog cilja, bez plana, bez vremenskog okvira“.
„Naravno, bit ćemo u gorem položaju nego što bismo inače bili da se ovaj rat u Iranu nije dogodio“, rekao je Kelly.
Hegseth je opisao problem koji je istaknuo Kelly kao „glupo i beskorisno preuveličan“.
Načelnik združenog stožera general Dan Caine naglasio je da su američka regionalna zapovjedništva izvijestila o „dovoljnom streljivu“ za svoje trenutne misije.
