Papa Lav proslavio američki Dan neovisnosti s migrantima

Istodobno je obilježio obljetnicu američke neovisnosti pozivom građanima SAD-a da prihvate i zaštite migrante. U zasebnoj poruci, koju je uputio svojoj domovini iz Lampeduse povodom velikog američkog jubileja, istaknuo je da katoličko načelo zaštite života uključuje i "primanje, zaštitu i pomoć migrantima". "Primiti ih sa suosjećanjem i velikodušnošću nije samo čin milosrđa, nego i priznanje dostojanstva koje pripada svakom ljudskom biću", poručio je Sjedinjenim Državama.