FOTO / Popularni američki pjevač stigao u Hrvatsku s obitelji

Sasa Miljevic/PIXSELL

Popularni američki pjevač John Legend stigao je u Hrvatsku dan uoči svog prvog nastupa pred hrvatskom publikom. U Pulu je doputovao sa suprugom Chrissy Teigen i njihovo četvero djece.

Podijeli

Oglas

Pogledajte Galeriju Sasa Miljevic/PIXSELL Manje Sasa Miljevic/PIXSELL Više Sasa Miljevic/PIXSELL Manje Sasa Miljevic/PIXSELL Više Sasa Miljevic/PIXSELL Manje Sasa Miljevic/PIXSELL Više / 3