Oglas

John Legend

FOTO / Popularni američki pjevač stigao u Hrvatsku s obitelji

author
N1 Info
|
04. srp. 2026. 10:07
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
John Legend
Sasa Miljevic/PIXSELL

Popularni američki pjevač John Legend stigao je u Hrvatsku dan uoči svog prvog nastupa pred hrvatskom publikom. U Pulu je doputovao sa suprugom Chrissy Teigen i njihovo četvero djece.

Oglas

John Legend
John Legend
John Legend
Pogledajte Galeriju

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hrvatska john legend pula

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ