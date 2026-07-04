John Legend
FOTO / Popularni američki pjevač stigao u Hrvatsku s obitelji
Popularni američki pjevač John Legend stigao je u Hrvatsku dan uoči svog prvog nastupa pred hrvatskom publikom. U Pulu je doputovao sa suprugom Chrissy Teigen i njihovo četvero djece.
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Sasa Miljevic/PIXSELLViše
Sasa Miljevic/PIXSELLViše
Sasa Miljevic/PIXSELLViše
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Ekonomija
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3. srp.
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