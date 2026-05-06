ukupan rizik i dalje nizak

Paprika, grožđe i maslinovo ulje: Kršenja pravila o pesticidima su u porastu u Europi

06. svi. 2026. 07:22
Ostaci pesticida sve češće prelaze zakonske granice kod nekoliko široko konzumiranih kultura, a uvozna hrana ne prolazi granične kontrole tri puta češće nego hrana proizvedena u EU-u, prema podacima Europske agencije za sigurnost hrane.

Većina europske hrane i dalje je unutar dopuštenih granica — ukupno je oko 99 posto uzoraka zadovoljilo godišnju provjeru ostataka pesticida Europske agencije za sigurnost hrane, objavljenu u utorak i koja obuhvaća podatke za 2024. godinu. Uvozna hrana prošla je lošije, a taj jaz će dodatno potaknuti raspravu u Bruxellesu o strogoći kontrole uvoza, piše POLITICO.

Iako EFSA naglašava da je ukupni rizik za potrošače nizak, utvrđeno je da se broj slučajeva slatke paprike koja ne zadovoljava EU ograničenja pesticida gotovo udvostručio od 2018. Stolno grožđe i djevičansko maslinovo ulje pokazuju sličan trend. Jaja, koja su prije tri godine bila bez nepravilnosti, sada također bilježe prekoračenja.

Uvozna roba označena kao visokorizična na granicama EU-a odbacuje se znatno češće nego hrana proizvedena u Europi, iako su oba udjela i dalje relativno mala. Od 39.433 takva uzorka u 2024. godini, 3,6 posto je odbijeno i nikada nije stiglo do trgovina. Među najčešće odbijenima bili su kim iz Indije; šipci i rajčice iz Turske; te zeleni čaj iz Kine i Vijetnama.

Ovi podaci dolaze nakon višegodišnjih prosvjeda poljoprivrednika zbog, kako tvrde proizvođači iz EU-a, nelojalne konkurencije iz uvoza koji podliježe blažim standardima. Komisija je prošle godine obećala pooštriti granične kontrole kao dio nove strategije za poljoprivredu i prehranu, a posebna radna skupina za nadzor uvoza pokrenuta je u siječnju.

Velik dio problema u hrani proizvedenoj u Europi povezan je s etefonom, sredstvom za dozrijevanje koje se i dalje pronalazilo u slatkoj paprici i bananama unatoč tome što nije odobreno za te kulture. Dvije druge tvari, insekticid flonikamid i herbicid glufosinat, odgovorne su za većinu ostalih prekoračenja. Obje su odobrene u EU-u, ali su pronađene u količinama iznad dopuštenih granica.

EFSA naglašava da su zdravstveni rizici i dalje niski, ističući da su zakonske granice postavljene znatno ispod razina koje se smatraju štetnima, te da prekoračenja ne znače automatski da hrana nije sigurna za konzumaciju.

