10 puta više pesticida, niži standardi: Zašto Mercosur brine poljoprivrednike i potrošače

"Europska komisija je potpisala sporazum sa zemljama Mercosura (Argentina, Brazil, Urugvaj, Paragvaj i tu nastaje jedno veliko tržište, oko 700 milijuna stanovnika. Europski parlament sporazum nije do kraja prihvatio, nego ga je poslao Europskom sudu pravde na utvrđivanje pravnog stajališta - može li se on primjenjivati bez ratifikacije svih zemalja članica. Za to vrijeme dok se sud ne donese svoju odluku neće biti u primjeni, a intencija Europske komisije je bila da on bude u primjeni prije same ratifikacije", pojasnila je Blažić za HRT.

