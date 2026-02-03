zvjezdana blažević
10 puta više pesticida, niži standardi: Zašto Mercosur brine poljoprivrednike i potrošače
Savjetnica za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvjezdana Blažić istaknula je zabrinutost zbog Mercosur sporazuma i mogućeg smanjenja EU potpora koji bi mogli ugroziti konkurentnost domaće poljoprivrede.
Sporazum s Mercosurom izaziva zabrinutost
Blažić je komentirala pregovore Europske unije sa zemljama Mercosura, odnosno trgovinski sporazum te što će on konkretno značiti za naše i za europske poljoprivrednike, ali i posredno za Hrvatsku, za prerađivače i potrošače.
"Europska komisija je potpisala sporazum sa zemljama Mercosura (Argentina, Brazil, Urugvaj, Paragvaj i tu nastaje jedno veliko tržište, oko 700 milijuna stanovnika. Europski parlament sporazum nije do kraja prihvatio, nego ga je poslao Europskom sudu pravde na utvrđivanje pravnog stajališta - može li se on primjenjivati bez ratifikacije svih zemalja članica. Za to vrijeme dok se sud ne donese svoju odluku neće biti u primjeni, a intencija Europske komisije je bila da on bude u primjeni prije same ratifikacije", pojasnila je Blažić za HRT.
Istaknula je kako je taj sporazum jako dobar za snažne industrijske zemlje, naročito zemlje s jakom automobilskom industrijom, zatim za strojarstvo i elektroindustriju.
Brazila ima 10 puta veću potrošnju pesticida
"No, agrarne zemlje, jake poljoprivredne zemlje Europske unije su bile velike protivnice i oni nisu glasali za usvajanje Mercosur sporazuma jer su poljoprivrednici bili skeptični. Razlog je i konkurentnost u odnosu na dosta snažnu poljoprivredu tih južnoameričkih zemalja, načine proizvodnje pa i utjecaj na okoliš", rekla je Blažić.
Naime, Europska unija od poljoprivrednika zadnjih godina traži enormna ulaganja baš u agrookolišne mjere, u pridržavanje svih propisa vezanih uz dobrobit životinja i bioraznolikost i tu je konkurentnost smanjena u odnosu na one proizvodnje koje nemaju tako visoke standarde.
"To naravno ima utjecaje i na potrošače jer tu potrošači postavljaju pitanje kako su takvi proizvodi su proizvedeni i s koliko više pesticida. Brazil ima otprilike 10 puta veću potrošnju pesticida nego Hrvatska po hektaru. Razlike su velike te mislim da su i poljoprivrednici, a mogu biti i potrošači, malo zabrinuti", navela je Blažić.
Smanjenje potpora može snažno pogoditi hrvatsku poljoprivredu
Komentirajući smanjivanje europskog budžeta za poljoprivredu te u kakvoj će se poziciji naći Hrvatska Blažić je rekla kako su pregovori o višegodišnjem financijskom okviru još u tijeku.
"Tu se obično poljoprivreda dosta bori za sredstva. I u okviru potpisivanja Mercosur sporazuma su se izborili za dodatna sredstva koja će ići u poljoprivredni proračun", kazala je Blažić.
Dodala je kako se jako mijenja sama arhitektura zajedničke poljoprivredne politike.
"Prema pravilima koje je Europska komisija sada iznijela ako dođe do smanjenja potpora, mi koji smo ušli zadnji u Europsku uniju, gdje nam je konkurentnost dosta niža, gdje imamo produktivnost na nivou 30% europskog prosjeka, pogotovo ako se ide u smanjenje tog Fonda za ruralni razvoj koji najviše utječe na modernizaciju, na nove tehnologije, digitalizaciju, mislim da bismo time bili dosta pogođeni", naglasila je Blažić.
