Pentagon novinarima ograničio izvještavanje o vojsci

Američko ministarstvo obrane uvelo je nova ograničenja za novinare koji izvještavaju o Pentagonu i naložilo im da ne smiju ni prikupljati ni koristiti informacije koje nemaju službeno odobrenje za objavu, a u suprotnom će im opozvati izvjestiteljske akreditacije.

U memorandumu na 17 stranica koje je Pentagon poslao medijima navodi se da sve informacije za objavu prethodno mora odobriti ovlašteni dužnosnik, čak i ako nisu klasificirane, objavili su u subotu američki mediji.

Novinari će se morati pismeno obvezati da neće objaviti nijednu prethodno neodobrenu informaciju.

Time se efektivno zabranjuje objava materijala koji potječu od neimenovanih dužnosnika, piše agencija AFP.

Novinarima se također ograničava kretanje unutar Pentagona, a veliki dijelovi zgrade proglašeni su nedostupnima za pristup bez pratnje.

Iako je pristup mnogim uredima i sobama za sastanke u Pentagonu i prethodno bio ograničen, novinari su do sada imali pristup bez pratnje većem dijelu zgrade i njezinim hodnicima.

Pri Pentagonu je trenutačno devedesetak novinara akreditirano za izvještavanje o vojsci.

Američki mediji procjenjuju da bi ovaj potez mogao drastično ograničiti protok informacija o američkoj vojsci.

National Press Club, nacionalna udruga novinara, odluku je nazvala "izravnim napadom na neovisno novinarstvo" i pozvala da se hitno ukine.

Ovo je najnovija mjera administracije predsjednika Donalda Trumpa za kontroliranje izvještavanja medija. Smjernice slijede Trumpove oštre kritike izvještavanja američkih medija o njemu i njegovoj administraciji, za koje smatra da je pretjerano negativno.