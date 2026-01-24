Pentagon objavio Nacionalnu strategiju: Više ne smatra Kinu najvećom prijetnjom, spominje se Europa

Dokument, koji se u pravilu objavljuje nakon Nacionalne sigurnosne strategije, izašao je nakon višemjesečnog kašnjenja. POLITICO je u rujnu izvijestio da je nacrt stigao na stol ministra obrane Petea Hegsetha, no ondje je ostao mjesecima dok su se dužnosnici administracije sporili oko načina na koji opisati prijetnju koju Kina predstavlja za SAD, u jeku trgovinskih pregovora s Pekingom.