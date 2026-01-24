Pentagon objavio Nacionalnu strategiju: Više ne smatra Kinu najvećom prijetnjom, spominje se Europa

Pentagon je u petak navečer objavio dugo očekivanu strategiju koja kao prioritet postavlja zaštitu teritorija SAD-a i zapadne hemisfere – što predstavlja zapanjujući zaokret u odnosu na prethodne administracije i u skladu je s vojnim udarima predsjednika Donalda Trumpa u Venezueli te njegovim nastojanjima da SAD preuzme Grenland.
Nova Nacionalna obrambena strategija – koja označava dramatičan pomak čak i u odnosu na prvu Trumpovu administraciju – više se primarno ne usredotočuje na suzbijanje Kine. Umjesto toga, za zanemarivanje američkih interesa optužuje prethodne administracije te tvrdi da su ugrozile pristup američke vojske Panamskom kanalu i Grenlandu.
Strategija poziva na fokusiranje na „praktične interese” američke javnosti i napuštanje „grandioznih strategija”.
Za razliku od Nacionalne sigurnosne strategije objavljene prošlog mjeseca, dokument Pentagona ne stavlja snažan naglasak na Europu niti kontinent opisuje kao prostor „civilizacijskog propadanja”. Ipak, naglašava da administracija Europu doživljava kao sve manje važnu.
„Iako Europa ostaje važna, njezin udio u globalnoj gospodarskoj moći manji je i u stalnom padu”, navodi se u strategiji. „Iako smo angažirani i ostat ćemo angažirani u Europi, moramo – i hoćemo – dati prednost obrani teritorija SAD-a i odvraćanju Kine.”
Kašnjenje
Dokument, koji se u pravilu objavljuje nakon Nacionalne sigurnosne strategije, izašao je nakon višemjesečnog kašnjenja. POLITICO je u rujnu izvijestio da je nacrt stigao na stol ministra obrane Petea Hegsetha, no ondje je ostao mjesecima dok su se dužnosnici administracije sporili oko načina na koji opisati prijetnju koju Kina predstavlja za SAD, u jeku trgovinskih pregovora s Pekingom.
Strategija također navodi da SAD „više ne bi trebao prepuštati pristup ili utjecaj nad ključnim područjima u zapadnoj hemisferi”, uključujući Meksički zaljev. No nudi malo konkretnih detalja o tome kako Pentagon namjerava ostvariti taj cilj.
Prva Trumpova administracija u obrambenoj strategiji iz 2018. godine istaknula je Kinu kao najveću prijetnju sigurnosti SAD-a. Taj je stav dodatno potvrđen u strategiji administracije Joea Bidena iz 2022. godine.
Strategija za 2026. godinu, međutim, naglašava nastavak američkog fokusa na diplomaciju s Kinom – što odražava i nedavno godišnje izvješće o kineskom vojnom jačanju – uz istodobno „uspostavljanje snažne obrane uskraćivanja” u Pacifiku kako bi se odvratio mogući rat. Dokument ne navodi koje bi američke vojne kapacitete Pentagon mogao poslati u tu regiju.
U dokumentu se spominju i prijetnje SAD-u koje dolaze iz Rusije, Irana i Sjeverne Koreje, ali one nisu u prvom planu.
