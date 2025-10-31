ZELENO SVJETLO
Pentagon odobrio slanje Tomahawka u Ukrajinu: Sad je sve u rukama Donalda Trumpa
Pentagon je dao zeleno svjetlo Bijeloj kući da Ukrajini omogući isporuku krstarećih raketa dugog dometa Tomahawk, nakon procjene da to ne bi negativno utjecalo na američke zalihe. Konačna politička odluka sada je u rukama američkog predsjednika Donalda Trumpa, reklo je troje američkih i europskih dužnosnika upoznatih s temom.
Trump je ranije ovog mjeseca, tijekom radnog ručka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući, rekao da bi radije ne poslao rakete Ukrajini, jer, kako je naveo, "ne želimo davati ono što nam je potrebno za obranu naše zemlje."
Ohrabrenje za saveznike
Zajednički stožer američke vojske obavijestio je Bijelu kuću o svojoj procjeni ranije ovog mjeseca, neposredno prije Trumpova sastanka sa Zelenskim, koji već dulje vrijeme traži te rakete kako bi učinkovitije mogao ciljati naftne i energetske objekte duboko unutar Rusije. Rakete Tomahawk imaju domet od oko 1600 kilometara, prenosi CNN.
Ta je procjena ohrabrila europske saveznike SAD-a, koji sada smatraju da SAD ima manje izgovora da ne isporuči rakete, rekla su dvojica europskih dužnosnika. Trump je, pak, samo nekoliko dana prije susreta sa Zelenskim izjavio kako SAD ima “puno Tomahawka” koje bi potencijalno mogao predati Ukrajini.
Američki i europski dužnosnici stoga su bili iznenađeni kada je Trump nekoliko dana kasnije dramatično promijenio stav, rekavši na početku radnog ručka sa Zelenskim u Bijeloj kući da SAD “treba” Tomahawke. Potom je Zelenskom iza zatvorenih vrata rekao da SAD ipak neće isporučiti rakete – barem zasad.
Trumpova odluka uslijedila je dan nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji mu je, prema pisanju CNN-a, rekao da bi Tomahawci mogli pogoditi velike ruske gradove poput Moskve i Sankt Peterburga, ali da ne bi imali značajan učinak na bojištu, već bi narušili odnose između SAD-a i Rusije.
Frustriran Putinom
Bijela kuća i Pentagon nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.
Prema izvorima koje je ranije objavio CNN, Trump nije u potpunosti odbacio mogućnost slanja raketa Ukrajini, a administracija je već pripremila planove koji bi omogućili brzu isporuku čim Trump izda nalog. Predsjednik je, međutim, posljednjih tjedana izrazio frustraciju zbog Putinove nespremnosti da ozbiljno razmotri mirovne pregovore te je prošlog tjedna odobrio nove američke sankcije ruskim naftnim kompanijama i privremeno otkazao planirani susret s Putinom u Budimpešti na temu Ukrajine.
Iako Pentagon nema zabrinutosti vezano uz zalihe, američki vojni dužnosnici još uvijek razmatraju kako bi Ukrajina mogla obučavati i koristiti rakete, rekli su izvori. Postoji niz operativnih pitanja koja bi trebalo riješiti prije nego što bi Ukrajina mogla učinkovito primjenjivati Tomahawke, dodali su.
Jedno od otvorenih pitanja odnosi se na način lansiranja raketa ako ih SAD isporuči. Tomahawci se najčešće lansiraju s ratnih brodova ili podmornica, ali ukrajinska mornarica je ozbiljno oslabljena, pa bi se rakete najvjerojatnije morale lansirati s kopna. Američki Marinci i kopnena vojska već su razvili kopnene lansere koji bi mogli biti isporučeni Ukrajini.
Čak i ako SAD ne odluči isporučiti lansere, europski dužnosnici vjeruju da bi Ukrajina mogla pronaći rješenje. Jedan dužnosnik podsjetio je da su ukrajinski inženjeri uspjeli prilagoditi britanske rakete Storm Shadow, koje su izvorno bile namijenjene modernim NATO zrakoplovima, kako bi ih koristili ukrajinski borbeni avioni sovjetske proizvodnje.
U objavi na platformi X ranije ovog tjedna, Zelenski je poručio da Ukrajina namjerava proširiti svoje sposobnosti za napade dugog dometa do kraja ove godine, kako bi rat završio "pod pravednim uvjetima" za zemlju.
"Globalne sankcije i naša preciznost u napadima praktički se usklađuju kako bi okončale ovaj rat pod pravednim uvjetima za Ukrajinu", napisao je. "Svi ciljevi dubokog udara moraju biti u potpunosti definirani do kraja godine, uključujući i širenje naših mogućnosti za napade dugog dometa."
