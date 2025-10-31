Jedno od otvorenih pitanja odnosi se na način lansiranja raketa ako ih SAD isporuči. Tomahawci se najčešće lansiraju s ratnih brodova ili podmornica, ali ukrajinska mornarica je ozbiljno oslabljena, pa bi se rakete najvjerojatnije morale lansirati s kopna. Američki Marinci i kopnena vojska već su razvili kopnene lansere koji bi mogli biti isporučeni Ukrajini.