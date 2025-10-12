Kremlj o mogućoj isporuci Tomahawka: Leti raketa, a mi znamo da može biti nuklearna

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je da je rat u Ukrajini dosegnuo "vrlo dramatičan trenutak" s napetostima koje eskaliraju sa svih strana. "Tema Tomahawka je izuzetno zabrinjavajuća", rekao je.
Američki predsjednik Donald Trump istaknuo je u ponedjeljak da bi trebao znati za što će Ukrajinci koristiti rakete prije nego što pristane na njihovu isporuku, jer ne želi eskalirati rat. Međutim, naznačio je da je "donio odluku" o tom pitanju, prenosi Index.
Tomahawk je podzvučna krstareća raketa dugog dometa dizajnirana za precizne udare. S dometom od 1600 do 2500 kilometara, omogućila bi Kijevu da dosegne ciljeve čak do Sibira.
Putin: Tomahawci se ne mogu koristiti bez izravnog sudjelovanja Amerikanaca
U međuvremenu, Peskov je istaknuo ono što je nazvao ozbiljnim implikacijama ovog dometa, napominjući da su neke starije verzije projektila sposobne nositi nuklearno oružje.
"Zamislite samo: raketa dugog dometa je lansirana i leti, a mi znamo da bi mogla biti nuklearna. Što bi Ruska Federacija trebala misliti? Kako bi Rusija trebala reagirati? Vojni stručnjaci u inozemstvu trebali bi to razumjeti", ustvrdio je Peskov.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je upozorio da bi isporuka ovih projektila značila "novu fazu eskalacije", tvrdeći da se Tomahawci ne mogu koristiti bez izravnog sudjelovanja američkog vojnog osoblja.
