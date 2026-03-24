Pentagon planira poslati tisuće vojnika elitne divizije na Bliski istok

Hina
24. ožu. 2026. 20:08
USS Abraham Lincoln
US Navy / via REUTERS

Pentagon planira poslati tisuće vojnika elitne 82. zračno-desantne divizije na Bliski istok, rekla su u utorak dva upoznata izvora Reutersu.

Dužnosnici koji su željeli ostati anonimni nisu precizirali točne lokacije razmještaja niti vrijeme dolaska postrojbi u regiju. Riječ je o vojnicima koji su u ovom trenutku stacionirani u bazi Fort Bragg u Sjevernoj Karolini.

Američka vojska je medijske upite o tom pitanju preusmjerila Bijeloj kući koja još nije odgovorila na zahtjev.

Jedan od izvora naglasio je da nije donijeta odluka o slanju trupa na iranski teritorij. Naveo je da će novi kontingent ojačati kapacitete za potencijalne buduće operacije u regiji.

Razmještaj vojnika uslijedio bi nakon prošlotjednog slanja tisuća marinaca i mornara na brodu USS Boxer, zajedno s pripadajućom ekspedicijskom jedinicom i pratećim ratnim brodovima.

Nove odluke dolaze samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump odgodio prijetnje bombardiranjem iranskih elektrana, tvrdeći da su održani „produktivni” razgovori s Iranom. 

Teheran je nakon toga demantirao da su ikakvi razgovori održani.

