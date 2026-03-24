Pentagon planira poslati tisuće vojnika elitne divizije na Bliski istok

Pentagon planira poslati tisuće vojnika elitne 82. zračno-desantne divizije na Bliski istok, rekla su u utorak dva upoznata izvora Reutersu.
Dužnosnici koji su željeli ostati anonimni nisu precizirali točne lokacije razmještaja niti vrijeme dolaska postrojbi u regiju. Riječ je o vojnicima koji su u ovom trenutku stacionirani u bazi Fort Bragg u Sjevernoj Karolini.
Američka vojska je medijske upite o tom pitanju preusmjerila Bijeloj kući koja još nije odgovorila na zahtjev.
Jedan od izvora naglasio je da nije donijeta odluka o slanju trupa na iranski teritorij. Naveo je da će novi kontingent ojačati kapacitete za potencijalne buduće operacije u regiji.
Razmještaj vojnika uslijedio bi nakon prošlotjednog slanja tisuća marinaca i mornara na brodu USS Boxer, zajedno s pripadajućom ekspedicijskom jedinicom i pratećim ratnim brodovima.
Nove odluke dolaze samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump odgodio prijetnje bombardiranjem iranskih elektrana, tvrdeći da su održani „produktivni” razgovori s Iranom.
Teheran je nakon toga demantirao da su ikakvi razgovori održani.
Razvoj događaja pratimo OVDJE.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
NAJČITANIJE
