Trump će preimenovati Ministarstvo obrane u Ministarstvo rata

Američko Ministarstvo obrane zvalo se Ministarstvo rata do 1949. godine, kada je Kongres konsolidirao vojsku, mornaricu i zrakoplovstvo nakon Drugog svjetskog rata. Prema povjesničarima ime je odabrano dijelom kako bi se signalizirala činjenica da su se SAD-e u nuklearnom dobu usredotočile na sprječavanje ratova.