ZATVORILI PIPU
Rusija produljila zabranu izvoza dizela do kraja listopada
Ruska vlada produljila je zabranu izvoza dizela za proizvođače do kraja listopada, istaknuvši da joj je prioritet opskrba domaćeg tržišta, izvijestila je novinska agencija Interfax.
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"Odluka je donesena kako bi se održala stabilna situacija na domaćem tržištu goriva", objasnila je vlada u priopćenju, prema izvješću Interfaxa, izdvojivši pojačanu potražnju za motornim gorivom tijekom žetvene sezone.
Trgovcima je izvoz dizela zabranjen već krajem siječnja, a sredinom lipnja zabrana je proširena i na proizvođače. Naknadno je Moskva dvaput produljila zabranu izvoza, uz smanjene rafinerijske kapacitete zbog ukrajinskih napada dronovima.
Uz dizel, proizvođači do kraja listopada neće moći stranim kupcima isporučivati ni brodsko gorivo ni loživo ulje. Za trgovce pak zabrana izvoza dizela vrijedi do kraja siječnja iduće godine, kao i potpuna zabrana izvoza benzina.
Peskov: Rusija očekuje ukidanje sankcija na uvoz ruskih energenata
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je krajem prošlog tjedna da eventualno ukidanje ruske zabrane izvoza dizela neće ovisiti samo o pokrivanju potreba na domaćem tržištu, već i o ukidanju sankcija na uvoz ruskih energenata.
Uz zajamčenu sigurnost plovidbe Crnim morem, glasnogovornik Kremlja istaknuo je da Rusija očekuje od drugih zemalja i ukidanje sankcija na uvoz ruskih energenata.
"Kako bi ruski dizel mogao biti isporučen na međunarodna tržišta, mora tamo pristizati bez ikakvih zapreka, odnosno bez ikakvih sankcija i ograničenja", rekao je Peskov.
Rusija je početkom lipnja zabranila i izvoz kerozina, do kraja studenog ove godine. U srijedu prijepodne dizel s niskim udjelom sumpora poskupio je u terminskim ugovorima na londonskom tržištu za 3,1 posto u odnosu na jučerašnje zatvaranje trgovine i stajao je 1.437 dolara po toni. Cijena mu je ipak niža nego sredinom rujna kada je bila dosegnula čak 1.567,25 dolara po toni.
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