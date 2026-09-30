Rusija produljila zabranu izvoza dizela do kraja listopada

Rusija je početkom lipnja zabranila i izvoz kerozina, do kraja studenog ove godine. U srijedu prijepodne dizel s niskim udjelom sumpora poskupio je u terminskim ugovorima na londonskom tržištu za 3,1 posto u odnosu na jučerašnje zatvaranje trgovine i stajao je 1.437 dolara po toni. Cijena mu je ipak niža nego sredinom rujna kada je bila dosegnula čak 1.567,25 dolara po toni.