Odvjetnik za N1: "Štrajk se, de facto, može nastaviti sve do odluke Vrhovnog suda"

Komentirajući argument nužnih poslova, odvjetnik je rekao da Zakon o radu regulira te nužne poslove. "Poslodavac je taj koji najkasnije do dovršetka mirenja mora pokrenuti postupak utvrđivanja poslova koji se moraju obavljati za vrijeme štrajka. Po meni, argument da sindikati nisu osigurali poslove koji se nužno obavljaju nije valjan jer je ta inicijativa prebačena na poslodavca, koji je to napravio zadnji dan mirenja", rekao je i dodao da Zakon predviđa zakonsku proceduru i smatra da sindikati nisu povrijedili zakon time što nisu definirali nužne poslove.