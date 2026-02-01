Oglas

liam conejo ramos

Petogodišnjak priveden u ICE-ovoj raciji mora biti pušten: Pročitajte moćnu presudu

Hina
01. velj. 2026. 07:23
Liam Conejo Ramos
Savezni sudac naredio je puštanje Adriana Coneja Ariasa i njegovog petogodišnjeg sina Liama ​​Coneja Ramosa, koje su imigracijski službenici pritvorili tijekom racije u Minnesoti.

"Loše osmišljena i nesposobno provedena vladina težnja za ispunjavanjem kvota deportacija"

Dječak - viđen na sada viralnoj fotografiji koja ga prikazuje kako nosi plavu kapu u obliku zeca ispred svoje kuće dok savezni agenti stoje u blizini - bio je jedan od četiri učenika koje su imigracijski službenici pritvorili ranije ovog mjeseca u predgrađu Minneapolisa, prema podacima Javnog školskog okruga Columbia Heights.

„Slučaj ima svoj izvor u loše osmišljenoj i nesposobno provedenoj vladinoj težnji za dnevnim kvotama deportacije, očito čak i ako to zahtijeva traumatiziranje djece“, napisao je američki okružni sudac Fred Biery u presudi objavljenoj u subotu.

"U konačnici, podnositelji zahtjeva mogu se, zbog nejasnog imigracijskog sustava Sjedinjenih Država, vratiti u svoju domovinu, prisilno ili samodeportacijom. Ali taj rezultat trebao bi se postići uređenijom i humanijom politikom od one koja je trenutno na snazi“, navodi se.

Presuda je u cijelosti objavljena na X-u. Međuostalim, sudac Biery je napisao:

"Promatrajući ljudsko ponašanje potvrđuje se da za neke od nas perfidna požuda za neograničenom moći i nametanjem okrutnosti u njeno ime ne poznaje granice i da su potpuno lišeni ljudske čestitosti."

Ekvadorski dječak i njegov otac, koji su legalno ušli u Sjedinjene Države kao tražitelji azila, poslani su u obiteljski pritvorski centar u Dilleyju u Teksasu, rekao je prethodno agenciji Reuters njihov odvjetnik Marc Prokosch.

Prokosch i Ministarstvo domovinske sigurnosti nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Naoružani i maskirani policajci priveli su, uz Liama, dvojicu 17-godišnjaka i jednog 10-godišnjaka, rekla je prošli tjedan nadzornica školskog okruga Zena ​Stenvik.

