Petogodišnjak priveden u ICE-ovoj raciji mora biti pušten: Pročitajte moćnu presudu
Savezni sudac naredio je puštanje Adriana Coneja Ariasa i njegovog petogodišnjeg sina Liama Coneja Ramosa, koje su imigracijski službenici pritvorili tijekom racije u Minnesoti.
"Loše osmišljena i nesposobno provedena vladina težnja za ispunjavanjem kvota deportacija"
Dječak - viđen na sada viralnoj fotografiji koja ga prikazuje kako nosi plavu kapu u obliku zeca ispred svoje kuće dok savezni agenti stoje u blizini - bio je jedan od četiri učenika koje su imigracijski službenici pritvorili ranije ovog mjeseca u predgrađu Minneapolisa, prema podacima Javnog školskog okruga Columbia Heights.
Five-year-old Liam Conejo Ramos and his family entered the United States legally, seeking asylum. ICE snatched him from his driveway to use him as bait to arrest his father, who has no criminal record.— Congresswoman Jennifer McClellan (@RepMcClellan) January 29, 2026
Now, Liam is sick and depressed in a detention facility over 1,300 miles from… pic.twitter.com/9wrZmf0UJN
„Slučaj ima svoj izvor u loše osmišljenoj i nesposobno provedenoj vladinoj težnji za dnevnim kvotama deportacije, očito čak i ako to zahtijeva traumatiziranje djece“, napisao je američki okružni sudac Fred Biery u presudi objavljenoj u subotu.
"U konačnici, podnositelji zahtjeva mogu se, zbog nejasnog imigracijskog sustava Sjedinjenih Država, vratiti u svoju domovinu, prisilno ili samodeportacijom. Ali taj rezultat trebao bi se postići uređenijom i humanijom politikom od one koja je trenutno na snazi“, navodi se.
Quite an opinion & order from US District Court Judge Fred Biery in Texas regarding asylum seeker Adrian Conejo Arias and his five-year-old son who “seek nothing more than some modicum of due process and the rule of law.” pic.twitter.com/ZDcocHP9z3— Jake Tapper 🦅 (@jaketapper) January 31, 2026
Presuda je u cijelosti objavljena na X-u. Međuostalim, sudac Biery je napisao:
"Promatrajući ljudsko ponašanje potvrđuje se da za neke od nas perfidna požuda za neograničenom moći i nametanjem okrutnosti u njeno ime ne poznaje granice i da su potpuno lišeni ljudske čestitosti."
A federal judge ordered 5-year-old Liam Conejo Ramos and his father to be released from federal immigration custody after the pair was detained in their driveway in Minnesota last week.— The Washington Post (@washingtonpost) February 1, 2026
The judge ordered that Liam and his father be released from custody “as soon as practicable.”… pic.twitter.com/iXug0h3klt
Ekvadorski dječak i njegov otac, koji su legalno ušli u Sjedinjene Države kao tražitelji azila, poslani su u obiteljski pritvorski centar u Dilleyju u Teksasu, rekao je prethodno agenciji Reuters njihov odvjetnik Marc Prokosch.
Prokosch i Ministarstvo domovinske sigurnosti nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.
Naoružani i maskirani policajci priveli su, uz Liama, dvojicu 17-godišnjaka i jednog 10-godišnjaka, rekla je prošli tjedan nadzornica školskog okruga Zena Stenvik.
