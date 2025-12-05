Plenković danas s papom, pozvat će ga u Hrvatsku

Gregoriana obuhvaća filozofski, teološki i crkvenopravni fakultet, od 1932. fakultet za povijest i misije, a danas još nekoliko fakulteta humanističkoga smjera. Osnovao ga je 1551. Ignacije Loyolski pod nazivom Rimski kolegij (Collegium Romanum). Od 1584. sjedište mu je u zgradi koju je dao sagraditi papa Grgur XIII. u blizini Panteona, pa se zato danas naziva po njemu. Od 1930. nalazi se u novosagrađenoj zgradi na Piazza della Pilotta.